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Günaydın, YENİ Parti kurultayında çelenk gönderiminin olağan olduğunu söyledi

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Günaydın, YENİ Parti kurultayında çelenk gönderiminin olağan olduğunu söyledi Haber Videosunu İzle
Günaydın, YENİ Parti kurultayında çelenk gönderiminin olağan olduğunu söyledi
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YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı, 'Türkiye Yenileniyor' sloganıyla Ankara Arena'da başladı. Gökhan Günaydın, çelenk gönderiminin olağan olduğunu, bunun olağanüstü karşılanmasının gerilediğimizin göstergesi olduğunu ve centilmenliğin siyasette her zaman olması gerektiğini söyledi.

Haber : İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bu bir parti kurultayıdır. Bu kurultaya siyasal partilerin çelenk ve iyi dilekler göndermesi olağandır. Türkiye'de bunların olağanüstü durumlar gibi karşılanıyor olması ne kadar gerilediğimizin göstergesidir. Müktesebatlar farklı olabilir ki farklı ama centilmenlik siyasette her zaman olmalıdır. Bunu da iktidar partisine bir gönderme olarak söylüyorum" dedi.

YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı, "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da başladı. YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"1. Olağan Kurultay'ımız. Daha saatler var Kurultayımızın başlamasına ama gördüğünüz gibi her yer dolu ve büyük bir coşku var. Çünkü bu bir parti kurultayı olmaktan öte Türkiye'nin 'Yeter artık' dediği bir kurultaydır. Önümüzdeki seçime kadar olan dönemi planlayacağız ve o yolu kararlılıkla yürüyeceğiz. Bunun heyecanını ben bu girişte hissediyorum. Hem kendi yaşamım adına hem de toplumsal, kurumsal partimizin geleceği adına büyük mutluluk duyuyorum.

"YENİ PARTİ'NİN BÜTÜN KADROLARINI SAHADA GÖRECEĞİZ"

Bir mimari tasarım, yeni bir kadro, yeni bir program. Bu programın çok boyutu var. Elbette teorik boyutu var, pratik boyutu var ama şu çok açık ki; YENİ Parti'nin bütün kadrolarını uzmanlık alanları üzerinden sahada göreceğiz. 150 kişiden oluşacak bir Parti Meclisi... Onun içerisine milletvekilleri, örgüt, uzmanlar olacak. Türkiye'de önümüzdeki dönemde sorunları nasıl çözeceğimizi millete anlatacağız. Yalnızca televizyonlar değil. Zaten televizyon yok Allah'a şükür.

"SİYASETTE CENTİNMENLİK HER ZAMAN OLMALIDIR"

Bu bir parti kurultayıdır. Bu kurultaya siyasal partilerin çelenk ve iyi dilekler göndermesi olağandır. Türkiye'de bunların olağanüstü durumlar gibi karşılanıyor olması ne kadar gerilediğimizin göstergesidir. Müktesebatlar farklı olabilir ki farklı ama centilmenlik siyasette her zaman olmalıdır. Bunu da iktidar partisine bir gönderme olarak söylüyorum."

Kaynak: ANKA
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