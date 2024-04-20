Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane Valisi Kov Kalesi'nde İncelemelerde Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Esenyurt köyünde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi. Daha sonra tarihi Kov Kalesi'nde inceleme yaptı.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, tarihi Kov Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Merkeze bağlı Esenyurt köyünü ziyaret eden Vali Tanrısever, bir araya geldiği muhtar ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Tanrısever, daha sonra köy sınırları içinde bulunan ve kentin önemli turizm destinasyonlarından biri olan tarihi Kov Kalesi'nde inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Alper Tanrısever Gümüşhane Esenyurt İnceleme Yerel Haberler Turizm Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title