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Gümüşhane Valisi Asayiş Olayları Hakkında Bilgilendirme Yaptı

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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, kentteki asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Tanrısever, Valilik Toplantı Salonunda yaptığı açıklamada, terör örgütlerine yönelik şehirde 3, kırsalda 11 olmak üzere 14 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Uyuşturucu ile mücadelenin devam ettiğini belirten Tanrısever, okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri alındığını kaydetti.

Tanrısever, 11 kaçakçılık operasyonunda çeşitli malzemeler ele geçirildiğini, ayrıca geçen ay hakkında arama kararı bulunan 16 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Siber suçlarla ve kadına şiddetle mücadelenin de devam ettiğini anlatan Tanrısever, şunları kaydetti:

"6284 sayılı kanun kapsamında mart ayı içerisinde 21 olay meydana gelmiştir. Siber alanda terör örgütlerinin propagandasını yapan 351 hesap kapatılmış ve hesap sahipleri hakkında adli işlem başlatılmıştır. Teknolojinin gelişmesi ile beraber dolandırıcılık yöntemleri de artmaktadır. Vatandaşlarımızı uyararak bilmedikleri kişi ve hesaplara para göndermemelerini, şüphe ettiklerinde ise en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını istirham ediyoruz."

Tanrısever, geçen ay ölümle bir trafik kazası meydana geldiğini, 62 kazada ise 116 kişinin yaralandığını sözlerine ekledi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdürü Taner Cömert de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Uyuşturucu Terör Trafik Kazaları Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

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