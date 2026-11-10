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Gümüşhane merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonunda 5 kişiden 2'si tutuklandı

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Gümüşhane merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 6 milyar 98 milyon 801 bin liralık para hareketi tespit edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gümüşhane merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Gümüşhane, Mardin, Mersin, Gaziantep ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüpheliler S.Ö, A.S, O.T, M.Y. ve G.A'nın gözaltına alındığı operasyonda, dijital materyale el konuldu.

Zanlıların banka hesaplarında yapılan incelemede, 6 milyar 98 milyon 801 bin liralık para hareketi olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. ve O.T. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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