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Gümüşhane'de Temmuz Ayı Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, temmuz ayı güvenlik bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadele operasyonları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, trafik kazalarının azaltılması ve önemli tarihlerin kutlanması konularında da açıklamalarda bulundu.

Gümüşhane'de temmuz ayı güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Alper Tanrısever, valilikte düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, temmuz ayı içerisinde terörle mücadeleye yönelik 18 operasyon yapıldığını, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda yakalanan 9 göçmenin Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildiği söyledi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 10 operasyonda 2 şüphelinin tutuklandığını ifade eden Tanrısever, kişilere karşı işlenen suçların aydınlatılma oranının yüzde 95.4, mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatma oranının ise yüzde 70.7 olduğunu belirtti.

Çeşitli suçlardan aranan 32 şüphelinin de yakalandığı bilgisini paylaşan Tanrısever, şunları kaydetti:

"Yaz mevsiminde yaylalarda, yerli ve yabancı turistlerin de katılımı ile festival ve şenlikler düzenlenmekte olup, bu dönemde ilimizdeki nüfus hareketliliği artmıştır. Devletimizin temel görevlerinden biri de vatandaşlarımızın yaşam hakkını savunmak, bulunduğu her ortamda huzur içinde olmalarını sağlamaktır. Gümüşhane genelinde gerçekleştirilecek düğün, uğurlama ve yayla şenlikleri gibi etkinlikler öncesi ve sonrasında bireysel kutlama amaçlı ateşli silahlar ile havaya ateş açılmaması yönünde tüm vatandaşlarımızdan duyarlı davranmasını, rica ediyorum."

Kentte yaşanan trafik kazalarında ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısında geçen yılın aynı döneme göre yüzde 40 azaldığına işaret eden Tanrısever, "Kazaların büyük bir kısmı yol, hava ve trafik şartlarına uyulmaması ve seyir halinde iken dikkatsiz ve tedbirsiz davranarak yoldan çıkma şeklinde, sürücü kaynaklı hatalar ile gerçekleşmiştir. Yaz mevsimi nedeniyle gurbetteki vatandaşlarımızın ilimize gelmesi ve turizm kaynaklı olarak trafik yoğunluğunun artması nedeniyle, trafik kontrol ve denetimlerimize daha da ağırlık verilmektedir." ifadelerini kullandı

Tanrısever, ay içerisinde 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümünün kutlanacağını anımsatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile emeği geçen tüm kahramanlara rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral ile İl Emniyet Müdürü Taner Cömert de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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