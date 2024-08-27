Gümüşhane'de Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kabaktepe Şehitliği'nde anma programı düzenlendi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kabaktepe Şehitliği'nde etkinlik düzenlendi.

Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programlar kapsamında ilçeye bağlı Güvende Yaylası Kabaktepe mevkisinde 1917 yılındaki Rus işgali sırasında şehit düşen 7 askerin bulunduğu Kabaktepe Şehitliği'nde anma programı yapıldı.

Dua ile başlayan etkinlikte, Kabaktepe Şehitliği'nin tarihi hakkında çeşitli bilgiler verildi.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, yaptığı açıklamada, etkinlikler kapsamında Gümüşhane'den 300 öğrencinin Anadolu'nun kapılarının açıldığı Malazgirt'e gönderildiğini söyledi.

Vali Tanrısever, gençlerin Kabaktepe Şehitliği ziyaretiyle yapacakları büyük işler öncesinde cesaret alacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk gençleri ve evlatları, atalarının ne büyük işler yaptığını görünce kendinde çok daha büyük işler yapacak kuvveti bulacaktır. 1900'lü yıllarının zor şatlarında Şubat ayında büyük bir mücadele veren kahraman Türk askerlerimizin anısına, hatırasına dua etmek, gençlerimize vatanımızın nasıl kurtarıldığını, dedelerini nasıl mücadele ettiklerini çarpıcı bir şekilde öğretmek için buraya davet ettik."

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı komando timinin kullandığı silah, ekipman ve malzemelerin yer aldığı serginin de açılışı yapıldı.

Programda, Kürtün Kaymakamı Nur Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.