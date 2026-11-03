Gümüşhane'de Harşit siperleri 4 binden fazla arşiv belgesiyle gün yüzüne çıkarılacak

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma tarihi siperler gün yüzüne çıkarılacak. Gümüşhane Üniversitesi tarafından oluşturulan ekip tarafından yapılan çalışmalara danışmanlık yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Araştırmamızda şunu gördük ki; o bölgede özellikle 2 bin 600- 3 bin metredeki siperler hala ilk zamanki halleriyle korunmaktadır. Bu savaşa ait izler ne yazık ki çok fazla bilinmiyor" dedi.

Gümüşhane Üniversitesi tarafından 1'inci Dünya Savaşı'nın Doğu Cephesi'ndeki önemli direniş noktalarından Harşit Savunması'nı bilimsel yöntemlerle araştırmak ve tarihi mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız'ın desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Osmanlı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Reyhan Körpe danışmanlığında çalışmalar kapsamında bir araştırma ekibi oluşturuldu. Söz konusu ekibin, cephe hattının coğrafi haritalandırılmasının yapılması ve savaş alanları tespit edilerek, tarihi siperler gün yüzüne çıkarılması için 4 binden fazla arşiv belgesini inceleyeceği bildirildi.

'SİPERLER HALA İLK ZAMANKİ HALLERİYLE KORUNMAKTADIR'

Birinci Dünya Savaşı'nın Çanakkale Savaşları ve diğer cephelerle daha çok bilindiğine dikkati çeken Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Fakat Birinci Dünya Savaşı'nın belki de hiç bilinmeyen cephelerinden biri Türkiye'nin kuzeydoğusunda, Gümüşhane civarında meydana gelmiş. Birinci Dünya Savaşı'nda Rus ordusu, bir kolu Erzurum başka bir kolu ise Trabzon üzerinden Gümüşhane civarında bir araya gelmek için hareket geçmiş. Bu iki Rus ordusunu Gümüşhane'deki Osmanlı kuvvetleri büyük bir direnişle durdurmuş. Günümüzde Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi civarında yer alan bu savaş alanları ve oradaki siperler savaşın izlerini günümüze taşıyor. Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız'ın girişimleriyle ben ve Dr. Mübarek İpek bu bölgelerde bir araştırma gerçekleştirdik. Araştırmamızda şunu gördük ki; o bölgede özellikle 2 bin 600- 3 bin metredeki siperler hala ilk zamanki halleriyle korunmaktadır. Bu savaşa ait izler ne yazık ki çok fazla bilinmiyor" dedi.

'SİPERLERHARİTA ÜZERİNDE TESPİT EDİLİP, GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILACAK'

Yapılacak çalışmaların bölgenin tıpkı Çanakkale Savaşları kadar önemli olduğu ortaya koyacağını belirten Prof. Dr. Körpe, "Buradaki Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan siperler öncelikle harita üzerinde tespit edilecek. Bazı yerlerde bu siperler belki kazılarla gün yüzüne çıkartılacak. Savaşın ne şekilde cereyan ettiğini ortaya koymuş olacağız. Ayrıca gene buradaki savaşa ait arşiv belgeleri de araştırılacak, incelenecek, taranacak. Oradaki tarih bilgilerle savaş alanındaki bu kalıntılar bir araya getirilecek. Bu çalışmalar sonunda açığa çıkacak olan savaş alanları, tıpkı Çanakkale gibi bölgeye gelecek ziyaretçiler ile birlikte Gümüşhane ekonomisine de katkı sağlayacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı