Gümüşhane'de Çelik Ağ Önlemi Kayaları Durduramadı

GÜMÜŞHANE'de çevre yolundan ayrılan kavşak üzerindeki yamaçtan düşen kayalara karşı çelik ağ örüldü. Ancak kayalar ağı aşıp, su borusunu patlatarak yola düştü. Gümüşhane Üniversitesi'nden Dr. Fatih Işık, "Kayanın ağırlığına ya da boyutuna bağlı olarak yeni koruma önlemleri almak gerekiyor. Sprey (püskürtme) betonlamanın yapılması ya da kaya sundurmaları ve tünellerin oluşturulması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Gümüşhane'de 2018 yılında tamamlanan Çevre Yolu Projesi'nin Eskibağlar Mahallesi Yoncalık mevkisine ayrılan kavşağın üzerindeki yamaçlarda kaya düşmesine karşı çelik ağ ve istinat duvarıyla önlem alındı. Ancak yamaçtan kopan kayalar, ağı aşıp, su borusunu patlatarak yola düştü.

Sprey betonlama sistemi, kaya düşmesi riski olan bölgelerde kullanılan aktif kaya düşmesi önleme yöntemlerinden biridir. Bu yöntemde, düşme eğilimindeki kaya parçalarının üzerine püskürtme beton uygulanır ve ardından özel filelerle yamaca takviye edilir. Bu şekilde, kaya kütlesi güçlendirilerek düşme riski azaltılıp, insanların ve yapıların güvenliği sağlanır. Yüksek mukavemetli ve dayanıklı bir uygulama olan sprey betonlama, yüzeyini yapıştığı kayayı güçlendirir ve kopmalara karşı direncini artırır. Uygulama; kaya düşmesi potansiyeline sahip bölgelerde mühendisler, jeologlar ve uzmanlar tarafından alan değerlendirmesi sonrası uygulanır. Profesyonel mühendislik ekibi tarafından yapılan sprey betonlama sistemi; kaya düşmesi riski olan yamaçlarda, otoyol kenarlarındaki kayalık bölgelerde, baraj çevrelerinde ve diğer kritik bölgelerde sıkça kullanılan bir yöntemdir.