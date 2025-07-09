Gümüşhane'de 22 Çocuk İçin Sünnet Töreni Düzenlendi

Gümüşhane'de 22 Çocuk İçin Sünnet Töreni Düzenlendi
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Gümüşhane'de düzenlenen sünnet programında 22 çocuk sünnet ettirildi. Şehir turunun ardından Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Vali Aydın Baruş, çocuklara hediyeler verdi.

Gümüşhane'de, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 22 çocuk sünnet ettirildi.

Sünnet kıyafeti giydirilen çocuklar için şehir turunun ardından, Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde program düzenlendi.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Aydın Baruş, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü?Reşat?Asrak'ın da katıldığı program, ikramların ardından tamamlandı.

Kaynak: AA / Muhammet Çelik - Güncel
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