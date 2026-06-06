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Gümüşhane'de 14 çift nikah için "06.06.2026"yı seçti

Gümüşhane'de 14 çift nikah için '06.06.2026'yı seçti
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Gümüşhane ve ilçelerinde 14 çift, tekrarlanmayacak bir tarih olan 06.06.2026'da nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirdi. Belediyeler hafta sonu olmasına rağmen çiftler için nikah birimlerini açtı.

Gümüşhane'de 14 çift, "06.06.2026"da hayatlarını birleştirmeyi tercih etti.

Gümüşhane ve ilçelerinde nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler, belediyelerin evlendirme birimlerine başvurdu.

Aldıkları randevu sonrası bugün nikah masasına oturan çiftler, "evet" diyerek hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Nikah törenlerine katılan aileler de çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.???????

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, ilçede bugün 7 çiftin nikah akdinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Hafta sonu belediyede nikah kıyılmadığını belirten Yılmaz, "Bugün gençlerimizin özel günlerine mutluluk katılması için belediyemizi açarak nikahlarını kıydık." dedi.

Yılmaz, nikahlarını kıydığı Esra ve Samet Durmuş çiftine mutluluklar diledi.

Gelin Esra Durmuş ise 06.06.2026 tarihi ile bu mutlu günlerini daha anlamlı kıldıklarını ifade ederek, "Bir daha gelemeyecek bir tarih. Bu yüzden bu tarihi seçtik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
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