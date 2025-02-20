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Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü Ramazan Hazırlıklarını İnceledi

Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü Ramazan Hazırlıklarını İnceledi
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Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü Adem Verim, ramazan ayı öncesi camilerde inceleme yaparak, din hizmetleri hakkında bilgi aldı ve cami görevlilerine talimatlar verdi.

Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü Adem Verim, ramazan ayı öncesinde köy ve mahallelerdeki camilerde incelemede bulundu.

Verim, şube müdürü Arif Aydınlı ve murakıp Recep Çulha ile Bademli Köyü Camisi, Bademli Mürseller Camisi, Eslemez Köyü Camisi, Çavuş Köyü Camisi, Alören Köyü Camisi, Gümüş Mahallesi Bülbüllüce Camisi ve Demircioğlu Mescidi'ni ziyaret ederek, yürütülen din hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Cami görevlileriyle de bir araya gelen Verim, ramazan ayı hazırlıklarını değerlendirerek, camilerin temizlik, bakım ve hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi konusunda talimatlar verdi.

Cami cemaatiyle de sohbet eden Verim, ramazan ayının manevi atmosferinden en iyi şekilde istifade edilmesi için cemaatin camilere devam etmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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