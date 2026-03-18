Gümüşhacıköy'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Kaymakam Büşra Güneş ve Belediye Başkanı Zehra Özyol katıldı.

Protokol üyelerinin anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından ilçe protokolü, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınlarının katılımıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi, şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Kaymakam Güneş, 18 Mart'ın Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin en önemli simgelerinden biri olduğunu belirterek, "Çanakkale'de yazılan destan, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü göstergesidir. Aziz şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Murat Demirci
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor

MSB duyurdu! Bir ilimize daha Patriot geliyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı
Savaş halindeki İran'da asgari ücrete dev zam

Savaş halindeki İran'da asgari ücrete dev zam
2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça

2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça
Laricani sonrası İran karıştı! Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten

Laricani sonrası İran karıştı! Pezeşkiyan'dan kaos çıkaracak karar
ABD'nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit'teki limana çekiliyor

ABD'den sürpriz adım! Geri çekiliyor
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu

8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz

İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var