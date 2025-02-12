Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! Yıl sonuna kadar 1.3 milyar metreküp doğalgaz tedarik edilecek

Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! İşte tedarik edilecek miktar
Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı

Radara anbean yansıdı! İstanbul hava sahasında büyük kaos
Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

İşte son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

Gülüç Belde Başkanlığına Sadık Kara Seçildi

Gülüç Belde Başkanlığına Sadık Kara Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Gülüç beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçiminde Sadık Kara, 8 oy alarak başkanlığa seçildi. Cinsel saldırı nedeniyle tutuklanan eski başkan Gökhan Mustafa Demirtaş'ın görevden alınmasının ardından gerçekleşen seçim, beldede önemli bir değişimin habercisi oldu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde başkanlığa Sadık Kara seçildi.

Yargılandığı davada "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan kesinleşmiş hapis cezasına istinaden tutuklanan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın Danıştay tarafından görevinin düşürülmesinin ardından Gülüç'te başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Gülüç Düğün Salonu'nda yapılan belediye meclis toplantısında, belediye başkanlığı için AK Parti'nin adayları Sadık Kara ve başkanlığına vekalet eden Atilla Tarık Semiz yarıştı.

Seçimde 8 oy alan Kara belediye başkanlığına seçildi, Semiz ise 1 oy aldı.

Kara, belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın güvenini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışacaklarını, beldeyi daha yaşanabilir hale getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Gülüç Belde Belediyesinde çalışan kadın personele cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan kesinleşen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, 31 Ekim'de Eskişehir'de gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.

Bunun üzerine 4 Kasım 2024'te yapılan seçimde İYİ Parti'nin adayı Sedat Taşdelen ile yarışan AK Parti'nin adayı Atilla Tarık Semiz, başkan vekilliğine seçilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
img

Soylu'yu küplere bindiren iddia
img

İkinci el ile sıfır arasında makas açılıyor
img

Tarih verip siyasette dengeleri değiştirecek bir çağrı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
Napoli'nin 'nankörler' listesine girecek: Osimhen'in yeni takımını duyurdular

"Nankörler" listesine girecek: Osimhen'in yeni takımını duyurdular
FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak

FIFA'dan devrim gibi karar
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık

Evde kemikleri bulunan kadının komşusundan akılalmaz sözler
Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi

Yeşilçam yıldızı yığılıp kaldığı yerde 2 saat ambulans bekledi
Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Tartıştığı eşini boğarak öldürdü mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.