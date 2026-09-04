Haberler

Uysal: Sivas Kongresi, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinin en önemli kilometre taşlarından biridir

Uysal: Sivas Kongresi, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinin en önemli kilometre taşlarından biridir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "107 yıl önce Sivas'ta toplanan vatan evlatları, yalnızca işgal altındaki bir vatanın nasıl kurtarılacağını konuşmadılar. Aynı zamanda hakimiyetin bir kişiye, bir aileye, bir zümreye veya herhangi bir güce değil, kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir devlet anlayışının temellerini attılar" dedi.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla, "107 yıl önce Sivas'ta toplanan vatan evlatları, yalnızca işgal altındaki bir vatanın nasıl kurtarılacağını konuşmadılar. Aynı zamanda hakimiyetin bir kişiye, bir aileye, bir zümreye veya herhangi bir güce değil, kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir devlet anlayışının temellerini attılar" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"107 yıl önce Sivas'ta toplanan vatan evlatları, yalnızca işgal altındaki bir vatanın nasıl kurtarılacağını konuşmadılar. Aynı zamanda hakimiyetin bir kişiye, bir aileye, bir zümreye veya herhangi bir güce değil, kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir devlet anlayışının temellerini attılar. Sivas Kongresi, bu yönüyle yalnızca Milli Mücadele tarihimizin değil, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinin de en önemli kilometre taşlarından biridir. Kongrede ortaya konulan iki irade, bugün de bizim için yol göstericidir. 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz'. 'Manda ve himaye kabul olunamaz'. Bu sözler, 107 yıl önce söylenmiş ve tarihin bir sayfasında bırakılmış sözler değildir. Bunlar, istiklalimizin, egemenliğimizin ve devletimizin bağımsız karakterinin temel esaslarıdır. Bu esaslar bizler için büyük bir emanet, sahip çıkılacak yegane mirastır. Bizlere bu emaneti, bu esasları miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Sivas Kongresi'nde milletimizin istiklal ve hakimiyet iradesini temsil eden bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

Kaynak: ANKA
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı

Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çok sert çakıldı
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi

Adliyeye girişi sırasında herkes görüntüdeki detaya takıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leroy Sane'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle

Ne yapıyorsun Sane? Aman taraftarlar görmesin
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
İngiltere'de 81 yıldır böylesi yaşanmadı! Para bitti, tatbikatlar durdu

81 yıldır böylesi yaşanmadı! Para bitti, asker kışladan çıkamıyor
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu

Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı
Saat başka, çanta başka servet! Georgina Venedik'te göz kamaştırdı

Saat başka, çanta başka servet! Ronaldon'un eşi göz kamaştırdı
Girne’deki gemi faciasında batık gemiden çıkarılan ilk cenaze toprağa verildi

Batık gemiden çıkarılan ilk kişiydi: Son yolculuğuna uğurlandı