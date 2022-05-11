Gültekin Uysal'dan 'Sığınmacı' Tepkisi: 'Uyguladığı Açık Kapı Politikası ile Milyonlarca Sığınmacı Üzerinden Sosyokültürel Yapıyı Tahrip Ediyor'

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "AKP/Erdoğan, açık kapı politikası ile milyonlarca sığınmacı üzerinden sosyokültürel yapıyı tahrip ediyor. '1 Milyon sığınmacıya konut' projesi ile toplumda yükselen reaksiyonun üzerinden gelebileceğini zannediyor. Suriyeli probleminin temeli 10 yıllık yanlış Suriye politikası" açıklamasını yaptı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası yardım kuruluşlarının finansmanıyla Suriye topraklarında tüm alt yapıya sahip 200 bin konut inşası ve Türkiye'de ilk defa konut alacaklara yönelik teşvikleri değerlendirdi.

Uysal, sosyal medya hesabında şu açıklamaları yaptı:

"AKP'NİN TEK BİLDİĞİ RANTİYE!"

"AKP'nin tek bildiği rantiye! Tek ekonomik değer yaratma yolu olarak bildiğiniz; kirli siyasetinizi kirli rantiye kaynaklardan finanse etmek!

Kur Korumalı Mevduat ile yoksullaştırdığınız milyonların vergisi üzerinden küçük zengin bir azınlığa kaynak aktardığınız yetmedi şimdi güya 'dar gelirliye konut müjdesi' adı altında yine rantiyeyi ödüllendirmek! Dünya Sefalet Şampiyonu bir ülkede dar gelirli nasıl ev sahibi olacak Sayın Erdoğan?

Şair Eşref'in tabiriyle, 'sularınızın dışında her yeriniz akıyor!' Tüm iddialarınızla sınandınız ve kaybettiniz! 'Çin Modeli ile Dış Ticaret Fazlası vereceğiz' dediniz 2022 yılının ilk 4 ayında Türkiye'yi 32,5 Milyar dolar dış ticaret açığı verir hale getirdiniz!

Türkiye dörtnala felakete gidiyor. Sayın Erdoğan çaresizlik içinde uyguladığı saçma politikalarıyla kendi adına zaman kazanmak için ülkenin, 85 milyonun ödeyeceği bedeli katmerlendiriyor. Bu ülke bu kadar kötülüğü hak etmiyor.

AKP/Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne adeta 'yıkım mühendisliği' projesi ile yerleşik Anayasal düzeni, kurumları ve kurum kültürünü yok ederek düşman hukuku uyguladı! Şimdi uyguladığı açık kapı politikası ile milyonlarca sığınmacı üzerinden sosyokültürel yapıyı tahrip ediyor!

'1 milyon sığınmacıya konut' Projesi ile toplumda yükselen reaksiyonun üzerinden gelebileceğini zannediyor! Suriyeli probleminin temeli 10 yıllık yanlış Suriye politikası! AKP ve Genel Başkanı Erdoğan hala yanlışta ısrar ederek '1 milyon sığınmacıya konut' projesi ile toplumda yükselen reaksiyonun üzerinden gelebileceğini zannediyor!

AKP, 10 yıllık Suriye İç Savaşı'nın başından sonuna yanlışları, yanlış politik tercih ve araçlarla 'bir deliği kapatmak için 5 delik açarak' içinden çıkılmaz bir noktaya getirdi!

"TÜRKİYE'YE KARŞI MEYDAN OKUMALAR DERİNLEŞİYOR!"

Şimdi Sayın Erdoğan, papatya falı gibi her gün değişen söylemlerle '1 milyon sığınmacıya konut' politikasıyla Suriye çıkmazındaki delik sayısını artıracak bir yolda ilerliyor! Gidilen yol, yol değil; 20 yılda anlamadınız mı? Milyonlarca Suriyeli sığınmacı dolayısıyla bir yanda Türkiye'deki yapısal çarpıklıklar diğer yanda Türkiye'ye karşı meydan okumalar derinleşiyor! AKP'nin yanlış Suriye politikası 2 büyük kırılmaya sebep oldu! Bir, Suriye'nin kuzeyinde bir iktidar boşluğuna, demografinin değişmesine ve PKK Devleti'nin fiilen ABD gözetiminde kurulmasına; iki, asırlardır sıcak denizlere inme hayali olan Rusya'nın Suriye'ye yerleşmesine!

AKP'nin yanlışta yarışırcasına sürdürmeye çalıştığı Suriye ve sığınmacı politikası, Türkiye'nin milli güvenliğine karşı, PKK başta meydan okumaların kalıcı olma riskini, demografinin ebediyen değişmesini temin ediyor!

"SURİYELİ SIĞINMACI SORUNUNU HAMASETLE SOKAKTA SURİYELİ CADI AVI YAPARAK DEĞİL SİYASİ AKILLA ÇÖZEBİLİRİZ"

AKP'nin yanlış Suriye ve Sığınmacı politikasının yarattığı başka bir zafiyet, Türkiye ekonomisinde (sanayi/hizmetler sektörü) yapısal olarak özellikle istihdam piyasasında kayıtlı/kayıt dışı Suriyeli sığınmacılara çarpık bir şekilde bağımlı hale getirdi!

Ayrıca İstanbul başta olmak üzere Suriyeli sığınmacı politikasının yerleşik Türk vatandaşları için konut piyasasında da derin bir çarpıklığın ortaya çıkmasına sebebiyet verdi; konut kira ve fiyatları karşılanamaz hale geldi! Tüm bu sebepler dolayısıyla AKP, başından sonuna yanlış Suriye ve sığınmacı politikasını acilen değiştirmeli! AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın açıklamalarından hala yanlış Suriye ve sığınmacı politikasını sürdüreceği anlaşılıyor; o nedenle Türk milleti olarak AKP ve Erdoğan iktidarını değiştirmeliyiz! Ayrıca kayda geçmek isterim ki Suriyeli Sığınmacı sorununu hamasetle sokakta Suriyeli cadı avı yaparak değil siyasi akılla çözebiliriz!"