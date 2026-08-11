Uysal'dan 'çerçeve yasa' tepkisi: İhanetin kök salmasına engel olacağız

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasına tepki gösterdi. Uysal, "Biz milletimize söz veriyoruz; bu ihanetin kök salmasına, o 'çerçeve'nin başka ihanet fotoğrafları ile dolmasına engel olacağız" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Uysal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti olarak sadece terör ve şiddete muhatap değiliz! Terörü propaganda aracı olarak benimsemiş PKK'nın etnik bölücü siyaseti ile karşı karşıyayız.

Biz Milletimize söz veriyoruz; bu ihanetin kök salmasına, o 'çerçeve'nin başka ihanet fotoğrafları ile dolmasına engel olacağız.

Adeta, Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK ile bir savaşa girmiş ve kaybetmiş gibi siyasi sonuçlara sebep olacak bu yasaya karşıyız.

Bugüne kadar siyasal olarak emellerinden taviz vermediklerini, vermeyeceklerini her aşamada beyan eden, üstüne işledikleri cinayet ve katliamlardan pişman olmadıklarını söyleyen, iktidarın verdiği cüretle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni mağlubiyete uğratmış gibi meydanlarda naralar atan bir örgütü muhatap almak devletimizin itibarına, Milletimizin onuruna, şehitlerimizin hatırasına hakarettir, ihanettir.

Tarih, bugün keyfi iktidarlarını sürdürmek hedefiyle 'Yeni Anayasa' ve 'Seçime' ayarlı yürütülen bu sürece ortak olanları, Türk Milleti ve Devleti'nin yanında duranları not edecek."

Kaynak: ANKA