Gültekin Uysal, 'Bir Kira Bir Yuva' Kampanyasına 10 Kira Bedeli Bağışladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasının canlı yayınına telefon bağlantısı ile katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, kampanyaya 10 kira bedeli bağışta bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir Depremi'nden sonra İzmirli depremzedeler için başlattığı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için de devam ediyor. Halk TV'de bu akşam düzenlenen 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına çok sayıda birçok yurttaş bağışta bulunuyor.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası için bugün Halk TV'de yapılan canlı yayına telefon ile katılarak 10 kira bedeli bağışta bulundu. Uysal, şöyle konuştu:

"Talihsiz bir acı yaşıyoruz. Beylik birtakım sözlerle geçiştirilecek bir acı değil. Hakikaten başta aziz milletimize, depremzedelerimize geçmiş olsun dileğimi paylaşmak isterim. Elbette rahmet-i rahman kavuşanları da rahmetle yad etmek isterim. Bu acı bizi sarsmalı. Yüreklerimizi sarsıyor. Bu kampanyaya da katılarak zor zamanlarda ortaya çıkan milletimizin bir enerjisi var.

"BİR DAHA BÖYLE ACILARI, TEDBİRLER ALARAK YAŞAMAYALIM"

Olağanüstü zamanlarda ortaya çıkan müthiş bir enerjisi var. Temenni ederim ki yüreklerimizi sarsan bu deprem, başta en küçük bir sorumluluk, mahcubiyet, utanç duymayan yönetenlerden başlayarak her birimizin aklını da sarsarak olağan dönemde bir iradeye dönüşsün ki bir daha böyle acıları, tedbirler alarak yaşamayalım. O açıdan ben, aziz milletimize tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben de 10 kira bedeliyle bu kampanyaya katılmak istiyorum. Halk TV'ye, İzmir Büyükşehir Belediyemize böyle bir kampanyaya vesile oldukları için de teşekkürlerimi sunuyorum."