Gültekin Uysal: Adayın 'Altılı Masa' İçinden Çıkması Gerektiği Kanaatindeyiz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem üzerinde uzlaşan altı siyasi partinin göstereceği ortak cumhurbaşkanı adayı için, “Adayın ‘Altılı Masa’ içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz” açıklamasını yaptı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem üzerinde uzlaşan altı siyasi partinin göstereceği ortak cumhurbaşkanı adayı için, "Adayın 'Altılı Masa' içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz" açıklamasını yaptı.

Gültekin Uysal, bugün sosyal medya hesabında açıklamada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uysal'ın paylaşımları şöyle:

"İNSANLARIN KENDİ ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI ALABİLDİĞİ BİR İKLİMİ OLUŞTURMAK GEREKİYOR"

"Biz, yeniden uçlara kaymış siyasetin merkeze geleceğiniz düşünüyoruz. 'Ötekisi olmayan' bir siyasi geleneğiz. Türkiye'de yoksulluk, maalesef kalıcı hale geliyor.

Devletin büyüklüğü, etkinliği ile denktir. Binaların büyüklüğü ile değil. İnsanların kendi alın terinin karşılığını alabildiği bir iklimi oluşturmak gerekiyor.

"ADAYIN 'ALTILI MASA' İÇİNDEN ÇIKMASI GEREKTİĞİ KANAATİNDEYİZ"

Sadece fikir birlikteliği yapmak yetmez, duygudaşlık da gerekir. Adayın 'Altılı Masa' içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz.

Yolsuzluk, MGK tarafından ülkemizin güvenliğini tehdit eden birinci unsur olarak tanınmalı. Birliğimizin ve beraberliğimizin temeli, eşit vatandaşlık hukukudur.

"YOLUNUZ BEŞTEPE'YE ÇIKIYORSA NAVİGASYON KULLANMANIZ YETER. BU YOL, DEMOKRAT PARTİ'NİN ÜZERİNDEN GEÇMEZ"

Cumhur İttifakı'nın tek bir hedefi var; Sayın Erdoğan ve yakın çevresinin iktidarını devam ettirmek. Biz, ahbap-çavuş ilişkileri ile siyasetimizi belirlemeyiz. Yolunuz Beştepe'ye çıkıyorsa navigasyon kullanmanız yeter. Bu yol, Demokrat Parti'nin üzerinden geçmez.

Kayıt dışına çıkmış bir devlet mekanizması var. En basiti, Varlık Fonu aldı altında ne kime satıldı, kime verildi; bu konuda sağlıklı bilgiye sahip değiliz. Tahrip olmuş bir devlet yapısı var. 'Kuvvetlerin uyumu' diyerek bir kişi her şeyi kontrol ediyor; yürütmeyi de yasamayı da yargıyı da…"