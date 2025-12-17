Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, mal varlığı tespitine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapıldı.

GÜLLÜ'NÜN TEK MAL VARLIĞI EVİYMİŞ

Ekim ayından itibaren 50'nin üzerinde banka ve ilgili kuruluşlardan şu ana kadar alınan cevaplara göre, Tut'un Çınarcık'taki ev dışında bir mal varlığının bulunmadığı, bazı bankalarda 250 lira ila 850 lira arasında değişen miktarlarda parasının olduğu tespit edildi.

Tut'un veraset ilamının 6 Ekim 2025'te alındığı, bunun öncesinde mirasçılarının herhangi bir işlem yapmasının mümkün olmadığı belirtildi. Bu arada, Tut'un kardeşlerinin avukatları aracılığıyla Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Gülter'den annelerini mirası için öldürmüş olabilecekleri iddiasıyla şikayetçi oldukları öğrenildi.

NE OLMUŞTU ?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan Tuğyan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.