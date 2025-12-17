Haberler

Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güncelleme:
Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün, Çınarcık'taki evi dışında mal varlığının bulunmadığı, bazı bankalarda 250 lira ila 850 lira arasında değişen miktarlarda parasının olduğu tespit edildi. Ayrıca Tut'un veraset ilamının 6 Ekim 2025'te alındığı, bunun öncesinde mirasçılarının herhangi bir işlem yapmasının mümkün olmadığı belirtildi.

  • Şarkıcı Gül Tut'un Çınarcık'taki ev dışında bir mal varlığı bulunmamaktadır.
  • Gül Tut'un bazı bankalarda 250 lira ila 850 lira arasında parası olduğu tespit edilmiştir.
  • Gül Tut'un veraset ilamı 6 Ekim 2025'te alınmıştır.

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, mal varlığı tespitine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapıldı.

GÜLLÜ'NÜN TEK MAL VARLIĞI EVİYMİŞ

Ekim ayından itibaren 50'nin üzerinde banka ve ilgili kuruluşlardan şu ana kadar alınan cevaplara göre, Tut'un Çınarcık'taki ev dışında bir mal varlığının bulunmadığı, bazı bankalarda 250 lira ila 850 lira arasında değişen miktarlarda parasının olduğu tespit edildi.

Tut'un veraset ilamının 6 Ekim 2025'te alındığı, bunun öncesinde mirasçılarının herhangi bir işlem yapmasının mümkün olmadığı belirtildi. Bu arada, Tut'un kardeşlerinin avukatları aracılığıyla Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Gülter'den annelerini mirası için öldürmüş olabilecekleri iddiasıyla şikayetçi oldukları öğrenildi.

NE OLMUŞTU ?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan Tuğyan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSadi:

Neymiş bu güllü ya bir aydır güllü ile yatıp güllü ile kalkıyoruz

Haber YorumlarıMr Camel:

telif hakları nerde peki kadının mal varlığı 1 evi mi var saçma

Haber Yorumlarıhxd22vzf2j:

telif hakki sarkiyi yazana gider

Haber Yorumlarısamet:

kadının ekmek parası yokmuş o yuzden şarap içiyormuş demek .

Haber YorumlarıSerkan Koçak:

biliyordum mal varlığının olmadığını. çok kişiye borcu olan biriymiş. günübirlik harcayan biri.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

