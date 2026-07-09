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Eski Güneykent Belde Belediye Başkanı Gözgün Mescid-i Aksa'yı gül suyuyla yıkama hayalini anlattı

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Isparta'nın Güneykent beldesinde üç dönem belediye başkanlığı yapan Fahrettin Gözgün, Mescid-i Aksa'nın mihrap ve minberini Isparta gül suyuyla yıkamanın en büyük hayali olduğunu söyledi. Selahaddin Eyyubi'den gelen geleneği sürdürmek istediğini belirten Gözgün, daha önce Ayasofya ve Taksim Camisi'nde de aynı uygulamayı yapmıştı.

Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı, "Güller Vadisi" olarak anılan Güneykent beldesinde üç dönem belediye başkanlığı yapan Fahrettin Gözgün, Mescid-i Aksa'nın mihrap ve minberini beldesinde üretilen gül suyuyla yıkamanın en büyük hayallerinden biri olduğunu söyledi.

Isparta Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Gözgün, yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın gül suyuyla yıkanmasının, Selahaddin Eyyubi'nin 1187 yılında Kudüs'ü fethetmesinin ardından başlayan tarihi bir geleneğe dayandığını ifade etti.

Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşacağı günü beklediklerini dile getiren Gözgün, bu amaçla Isparta güllerinden elde edilen gül sularını hazır bulundurduklarını belirtti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı dönemde Isparta Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını hatırlatan Gözgün, Isparta Belediyesi adına caminin mihrap ve minberini gül suyuyla yıkadıklarını, Taksim Camisi'nin açılışında da aynı uygulamayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sıradaki hedefinin Mescid-i Aksa olduğunu belirten Gözgün, "İnşallah ben de Mescid-i Aksa'yı gül suyuyla yıkamış olurum. Ondan sonra da Kabe'nin gül suyuyla yıkanmasına katkı sunabilirsem, Allah'ın izniyle görevimi yerine getirmiş olacağım." dedi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
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