Gülizar Biçer Karaca'dan Sivas Katliamı Hükümlüsü Hayrettin Gül'ün Affına Tepki: "Erdoğan İktidarında Eli Kalem Tutanlar Mahpusa, İnsan Yakanlar...

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Sivas Katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan Hayrettin Gül'ün cezasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedilmesine tepki gösterdi. Biçer Karaca, "Erdoğan iktidarında eli kalem tutanlar mahpusa, insan yakanlar dışarıya. Erdoğan 'görevini' ifa etmeye devam ediyor. Sivas Katliamı davasının zaman aşımına uğraması sonucu katliamın kimi sanıkları hakkında dava düşürülmüştü. Dönemin Başbakanı Erdoğan, 'hayırlı olsun' demişti. Bugün katliam sanığı Hayrettin Gül de yine Erdoğan eliyle serbest bırakıldı. İnsanlık suçu affedilmez" dedi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Sivas Katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan Hayrettin Gül'ün cezasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedilmesine tepki gösterdi. Biçer Karaca, "Erdoğan iktidarında eli kalem tutanlar mahpusa, insan yakanlar dışarıya. Erdoğan 'görevini' ifa etmeye devam ediyor. Sivas Katliamı davasının zaman aşımına uğraması sonucu katliamın kimi sanıkları hakkında dava düşürülmüştü. Dönemin Başbakanı Erdoğan, 'hayırlı olsun' demişti. Bugün katliam sanığı Hayrettin Gül de yine Erdoğan eliyle serbest bırakıldı. İnsanlık suçu affedilmez" dedi.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Sivas Katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hayrettin Gül'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedilmesine yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Karaca'nın yaptığı açıklama şöyle:

"ELİ KALEM TUTANLAR MAHPUSA, İNSAN YAKANLAR DIŞARIYA"

"Erdoğan iktidarında eli kalem tutanlar mahpusa, insan yakanlar dışarıya. Erdoğan 'görevini' ifa etmeye devam ediyor. Hastalık gerekçesiyle Sivas Katliamı sanığını affetti. Erdoğan'ın ilk vukuatı değil bu. Sivas Katliamı davasının zaman aşımına uğraması sonucu katliamın kimi sanıkları hakkında dava düşürülmüştü. Dönemin Başbakanı Erdoğan, 'hayırlı olsun' demişti.

2020'de Ahmet Turan Kılıç'ı da affetmişti. Katliam sanıklarının avukatları AKP'den milletvekili seçildi, parti yöneticisi yapıldı. Bugün katliam sanığı Hayrettin Gül de yine Erdoğan eliyle serbest bırakıldı. İnsanlık suçu affedilmez. Affedenleri; millet unutmaz, insanlık unutmaz, tarih unutmaz."