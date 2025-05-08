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Gülizar Biçer Karaca'dan İmamoğlu'na Erişim Engeline Sert Tepki

Gülizar Biçer Karaca'dan İmamoğlu'na Erişim Engeline Sert Tepki
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CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına getirilen erişim engelini eleştirerek, bu durumu dijital sürgün ve faşizmin bir örneği olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeline ilişkin, "İmamoğlu'na kurulan bu ceza mimarisi, rejimin korkusunun hacmini de gösterir. Ama bilinmelidir ki bu rejim, hapsettikçe büyütüyor, susturdukça çoğaltıyor o sesi…" dedi.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, X hesabından yaptığı paylaşımla, İmamoğlu'nun X hesabına getirilen erişim engeline tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Sahte bir diploma parodisiyle başlayıp adaletin, hukukun ve nihayet ifade hürriyetinin ifazına dönüşen operasyonlar, bir rejim karartmasına döndü. Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının kapatılması, artık bir dijital sürgün politikası, bir siyasal soyutlamadır. İmamoğlu'na yapılan, sandığa düşman rejimin dijital darbesidir. Rejimin, siyasal muhalifini kamusal hafızadan da silmeye çalışmasıdır. ve görünmez kılmak, var olanı yokmuş gibi göstermek, faşizmin en sinsi biçimidir. İmamoğlu'na kurulan bu ceza mimarisi, rejimin korkusunun hacmini de gösterir. Ama bilinmelidir ki bu rejim, hapsettikçe büyütüyor, susturdukça çoğaltıyor o sesi…"

Kaynak: ANKA / Güncel
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