Gülistan Doku Soruşturması... Adalet Bakanı Gürlek: "Umut Altaş Bence Olayı Çözecek Kişi Çünkü Olayın En Yakın Tanığı"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"CHP'nin mutlak butlan geldiği yani bir kararın verildiği iddiası var. Mayıs'ın ilk haftasında da başka bir kurultay davası var, siyasi yasak istenen dava, bunlara ilişkin ne söylersin?" sorusuna Gürlek, "Mutlak butlan davasının karar verip veremeyeceği şu an istinaf aşamasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi inceliyor. Oranın takdirinde bizim kararı ne zaman verileceği ya da mahkemenin ne tür karar vereceği konusunda bir bilgimiz yok, bir takdirimiz de olamaz" yanıtını verdi."

"Gülistan Doku soruşturmasında yeni gözaltılar oldu süreç devam ediyor. Bu konuda başka adımlar gelecek mi? Bir de çocuklarla ilgili özellikle Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırıların ardından Aile Bakanı'yla da toplantı yaptınız, yasal düzenleme adımı atacak mısınız?" şeklindeki sorular üzerine Gürlek, şunları söyledi:"

"Gülistan Doku gerçekten toplumda hassasiyet oluşturan bir olaydı. Biz biliyorsunuz Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'müz bünyesinde 'Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı' kurduk. Burada bir başkan ve yeteri kadar tetkik hakim arkadaşımız var. 632 dosya ilk derece mahkemelerinden böyle aynı şekilde faili meçhul kalmış dosyaları çektik. Arkadaşlarımız bunları ayrıntılı olarak inceliyor ama tabii buradan illa bu dosya açılacak, bir fail ortaya çıkacak diye bir şey yok."

Gülistan Doku ile ilgili de özellikle Amerika'daki Umut Altaş'ın iadesi için biliyorsunuz kırmızı bülten çıkarttık, en son yeni yazışmalar çıktı, babasıyla telefon görüşme, WhatsApp yazışmaları çıktı. Umut Altaş'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz, bunun iadesini istiyoruz. Çocukların cezalarının artırılması için bir 12. yargı paketinde bir düzenlememiz olacak. Aile Bakanı'mızla da bu konuda görüştük, onların fikir ve önerilerini aldık. İnşallah bu konuda çalışmamız devam ediyor."

"Umut Altaş'ın ABD'den iadesini istediniz mi" sorusuna Gürlek, "Tabii kırmızı bülten çıkarttık, ABD yetkili makamlarıyla da işin önemine binaen özellikle hassasiyeti de, süreci de ilettik inşallah iadesini bekliyoruz. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi çünkü olayın en yakın tanığı, şüpheli bir şekilde de biliyorsunuz yurt dışına kaçıyor. Soruşturma devam ediyor, Tunceli Başsavcılığımız devam ediyor, Erzurum Başsavcılığımız da özellikle biliyorsunuz Vali Bey ile ilgili olan süreci takip ediyor. Bununla ilgili süreç bu şekilde ilerliyor" yanıtını verdi."

"15 yaş altında sosyal medya sınırlaması getiren düzenleme Meclis'ten geçmişti. Sizde 18 yaş ve üstü için bir kimlik kontrolünden bahsetmiştiniz yasa düzenleme olarak, biz o düzenlemeyi ne zaman göreceğiz?" sorusu üzerine Gürlek, "Onun şu an çalışmaları devam ediyor. Biz yasal düzenleme Aile Bakanlığı'mız paketi geçirdi. Biz de benzer örnekler aldık. Şu an dediğim gibi onlar hepsi 12. pakette sosyal medya düzenlemesi işte çocukların cezanın artırılması şu an çalışma aşamasında. Zaten belirli bir aşamaya geldikten sonra da kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi."

"Yakında gelmesi bekleniyor mu" sorusuna Gürlek, "Onu bilemiyoruz onun belirli bir süreci var, prosedür var biliyorsunuz" diye yanıt verdi."

"Bir de Terörsüz Türkiye Süreci'nde yönelik sizde bir komisyon kurmuştunuz bakanlıkta oluşan. Burada yasal düzenlemeler de merak ediliyor, süreç ne aşamada" şeklindeki soru üzerine Gürlek, "Biliyorsunuz mutabakat metni yayınlandı, Meclis'e geldi burada irade elbette Meclis'in. Biz daha önce de açıkladık, burada teknik olarak biz Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapım aşamasında, mutfak aşamasında bir ihtiyaç varsa bu konuda hazırız ama bunun özellikle kanunların yapımı, çerçevesinin belirlenmesi, sürecin yönetilmesi tamamen Meclis'e ait, bunun altını çizmek istiyorum" diye konuştu."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "632 dosya dediniz yeniden incelenen. Kamuoyu en çok Gülistan Doku soruşturmasını biliyor ama diğer dosyalar içinde de ilerleme kaydedilen, örnek verebileceğiniz kısa vadede de olsa bir dosya var mı" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Biliyorsunuz özellikle toplumsal hassasiyet oluşturan dosyalar, insanlar bunlarda bir olumlu yanıt almak istiyor. Rojin Kabaiş dosyasında da özellikle cep telefonunun biliyorsunuz çözümü konusunda daha önce yurt dışına gönderilmişti. Yerli ekip kurduk, cep telefonunu çözersek önemli bi, soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyoruz. Bu şekilde dosyadaki şahıslara değil, biz dosya bazlı olarak bakıyoruz ama tabii genelde kamuoyu özellikle böyle faili meçhul kalmış, bayanların, çocuk cinayetlerinin aydınlatılmasını istiyor. Rojin Kabaiş dosyasında da inşallah olumlu gelişmeler olabilir, başsavcılarımız bakıyor."

"Telefon İspanya'ya gönderilmişti, sonra başka bir ülkeye hiç açılamadı mı telefon?" sorusuna Gürlek, "Yeni bir ekip kurduk, inşallah o konuda da yerli bir ekip kurduk, çalışıyoruz yeniden bir çalışma başlattık, arkadaşlarımız bakıyor teknik olarak da destek veriyoruz" yanıtını verdi."

Bir gazetecinin, "Önemli bir nokta da İban mağdurları, bu konuda da daha önce açıklama yapmıştınız, yasal düzenleme bekleniyor mu" demesi üzerine Akın Gürlek, "Var ama tabii bilmiyoruz artık, Meclis'ten geçer mi, geçmez mi? Bir düzenlememiz var" dedi.

