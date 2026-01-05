Gülistan Doku'nun Annesi Bedriye Doku: Gülistan Bir Kez Öldü, Biz Her Saniye Ölüyoruz

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'dan aradan geçen 6 yıla rağmen haber alınamadı. Dersim Kadın Platformu, Gülistan Doku için Tunceli'de yürüyüş ve açıklama yaptı. Anne Bedriye Doku, "Allah için benim kızımı bulun. Gülistan bir kez öldü, biz her saniye ölüyoruz. Bu dünya bize zehir oldu" dedi.

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin Dersim Kadın Platformu tarafından açıklama yapıldı. Basın açıklamasına Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, annesi Bedriye Doku ve babası Halit Doku da katıldı. Açıklamayı platform adına CHP Tunceli İl Başkanı Handan Kahraman Şanlı okudu.

Tunceli'nin dört bir tarafının güvenlik kameralarıyla çevrili olduğunu söyleyen Handan Kahraman Şanlı, "İçinde yaşayanlara adete açık cezaevi duygusu yaşatan Dersim'de ne Gülistan Doku'nun akıbetini aydınlatacak bir kamera görüntüsü bulundu ne de fuhuş çetelerinin rahatça bu kentte kol gezmeleri engellenebildi. Yetkililerin 'huzur şehri' olarak tarif ettiği şehrimizde uyuşturucu kullanma yaşı gittikçe düşüyor. Geç kadınlar gece yarıları yurtlarından zorla alınıyor. Kadınlar tehditle ve baskıyla fuhuşa sürükleniyor" dedi.

"Bunlar kaybedilmiş ve katledilmiş kadınlardır"

Platformun açıklamasının ardından DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu konuştu. Kordu, "Rojin'de de Gülistan davasında da kamuoyunda sürekli şu söylendi: Bunlar intihar değildir, bunlar birer kaybettirme politikasıdır. Bunlar kaybedilmiş ve katledilmiş kadınlardır. Gülistan Doku'nun ailesi her yıl burada ve her yerde Gülistan'ın intihar etmediğini, suda arama yapılan sürecin delillerin kaybettirilmesi üzerine kurulu olduğunu defalarca söyledi" diye konuştu.

"Gülistan bir kez öldü, biz her saniye ölüyoruz"

Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku ise, "Allah için biraz vicdanınız varsa kendinizi benim yerime koyun. Sizin evladınız okuldan eve gelmezse siz ne yaparsınız? Bütün yetkililere rica ediyorum, ayağınızı elinizi öpüyorum, Allah için benim kızımı bulun. Gülistan bir kez öldü, biz her saniye ölüyoruz. Bu dünya bize zehir oldu" dedi.

"Bazı kişiler bizlere ulaştı ve deliler sundu"

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku ise, "Bu cinayet bir kişi ve arkadaşları tarafından işlenen bir cinayettir. Üzücü olan ve bizi daha da yaralayan onlar kişi delilerin yok edilmesinde ve cenazenin saklanmasında yer almıştır. Bu insanların çoğu bu vahşete iştirak etmişlerdir. Biliyoruz, nitekim bunların bazı bizlere ulaştılar ve deliler sundular. Bu baştan organize bir cinayeti saklama olayıdır. Ailenin yönlendirilmesine kadar cenazenin kendilerince daha uygun bir yere taşınmasına kadar hep bir organizasyon içerisinde hareket edilmiştir. Bu durum bize ulaşan kişiler tarafından artık net bir şekilde ortadadır. Ben bir gün bu cümleyi kullanacağımı hiç düşünmezdim. Gülistan'ın bedenini bile yok ettiler. Çünkü Gülistan'ın başına organize bir kötülük geldi ve Gülistan bunu itiraf edecekti. İtiraf etmemesi için Gülistan yok edildi" diye konuştu.