Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'a Erdal Eren'in Büstü Verildi

Sanatçı Gülgün Kaner, 12 Eylül askeri darbesi sonrası idam edilen Erdal Eren için yaptığı büstü Antalya'da Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'a teslim etti. Eren'in mücadelesinin hala sürdüğünü vurgulayan Aslan, yeni nesillere umut vermek için sistemi değiştirmek gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Sanatçı Gülgün Kaner, 12 Eylül askeri darbesi sonrası yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren için yaptığı büstü, Antalya'da Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'a teslim etti.

Sanatçı Kaner, Eren'in büstünü Antalya'da bulunan Özgür Manici Sanat Evi'nde düzenlenen törenle EMEP'li Aslan'a verdi. Burada konuşan Gülgün Kaner, "Bu büstü sahiplerine bırakıyorum, çünkü en güzel orada duracağına inanıyorum" dedi.

Erdal Eren hakkında verilen idam kararına karşı Türkiye'de ve dünyanın diğer ülkelerinde imza kampanyaları sürdürdüklerini söyleyen Seyit Aslan ise "12 Eylül askeri faşist cuntası, geride kalanların mücadelesini kırmak ve onların mücadelesini engellemek için Erdal'ı astı. Ancak bu idam, Erdal'ın mücadelesini durdurmadı. Bugün hala Erdal'ın yolundan gitmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Lise öğrencisi Erdal'ı asan sistemin bugün çocuklardan katil yarattığını ifade eden Aslan, "Bu sistemi değiştirmeden, bu düzeni yıkmadan çocuklarımıza güzel bir gelecek yok. Erdal, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya için mücadele etti. Onun mücadelesi hep yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Aslan, emeği için sanatçı Gülgün Kaner'e de teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
