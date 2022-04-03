Güldür Güldür'de skeci yapılan Bakan Koca, kendine has üslubuyla teşekkür etti - Haberler

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Güldür Güldür'de skeci yapılan Bakan Koca, kendine has üslubuyla teşekkür etti

Haberler.com - Servet Uzun - Güncel
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Güldür Güldür'de skeci yapılan Bakan Koca, kendine has üslubuyla teşekkür etti

Eğlence programı Güldür Güldür'ün son bölümünde Sağlık Bakanı Koca'nın tiplemesi işlendi. Seyircileri gülme krizine sokan bu skecin ardından kendine has üslubuyla paylaşım yapan Bakan Koca, "Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere! Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler." diyerek salgının bitişine vurgu yaptı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür programının dün akşamki 300'üncü bölümüne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlandırıldığı skeç damga vurdu.

BAKAN KOCA'NIN TAKLİDİ DİKKAT ÇEKTİ

Koronavirüs için alınan tedbirlere kurgusal bir zombi salgınıyla gönderme yapılan skeçte, Bakan Koca'nın taklit edilmesi seyircilerin en çok güldüğü anlardan biri oldu. Pandeminin ilk günlerinde Bakan Koca'nın kulağına Sağlık Bakanlığı'ndan birisinin eğilerek bir şey söylemesi de göndermeler arasında yer aldı.

SALGINA VURGU YAPTI

Bu skecin sosyal medyada gündem olmasından kısa süre sonra paylaşım yapan Bakan Koca, "Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere! Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler." diyerek salgının bitişine vurgu yaptı.

Güldür Güldür'de skeci yapılan Bakan Koca, kendine has üslubuyla teşekkür etti

Servet Uzun
Servet Uzun
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Güldür Güldür Show, Fahrettin Koca, Güncel, Haberler

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