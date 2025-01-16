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Güçlü Aile, Güçlü Psikoloji, Güçlü Yarınlar Sempozyumu Erzurum'da Gerçekleşti

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Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenen sempozyumda, ailelerin psikolojik sağlamlığını artırmak ve sağlıklı yaşam konularında uzmanlar bilgi sundu. Katılımcılar, ruh sağlığı, bağımlılıkla mücadele ve sosyal medya kullanımı gibi önemli konularda bilgilendirildi.

Güçlü aile ve güçlü psikolojiyle güçlü yarınlar

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde "Güçlü Aile, Güçlü Psikoloji, Güçlü Yarınlar" sempozyumu düzenlendi.

Oltu Kaymakamlığı salonunda; Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, kurum amirleri, okul müdürleri ve vatandaşların katılımıyla "Güçlü Aile, Güçlü Psikoloji, Güçlü Yarınlar" sempozyumu gerçekleştirildi. Yaklaşık iki saat süren sempozyumda, çeşitli alanlardan uzmanlar katılımcılara önemli bilgiler sundu. Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Onur Alp Yılmaz, beden ve ruh sağlığını güçlendirme üzerine bir sunum yaparak katılımcılara sağlıklı bir yaşam için önerilerde bulundu. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Yusuf Kesmez, sınav kaygısı ile başa çıkma yolları hakkında bilgilendirme yaptı.

Psikolog Ayşenur Canik, akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik bilgiler sunarak, bu sorunun gençler üzerindeki etkilerine değindi. Sosyal Çalışmacı Ayşenur Bulut ise bağımlılıkla mücadele hakkında önemli bilgilere yer verdi. Erzurum Narkotik Şube Müdürlüğü personeli, uyuşturucu ile mücadele ve "Uyuma Projesi"nin tanıtımını yaparak katılımcılara bu alandaki mücadele hakkında bilgilendirme sağladı. Son olarak, Din Hizmetleri Uzmanı Eda Öztaş, sosyal medya kullanımı ve etkileri hakkında katılımcılara rehberlik ederek, dijital dünyada daha sağlıklı ilişkiler kurma yollarını paylaştı. Sempozyum, ailelerin psikolojik sağlamlıklarını artırmalarına yönelik değerli bilgiler sundu ve katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Güçlü Aile, Güçlü Psikoloji, Güçlü Yarınlar Sempozyumu Erzurum'da Gerçekleşti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Güncel
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