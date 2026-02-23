Grönland Başbakanı: Trump'ın Grönland'a Hastane Gemisi Göndermesini İstemiyoruz

OSLO, 23 Şubat (Xinhua) -- Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın adaya göndermek istediği hastane gemisiyle ilgilenmediklerini söyledi.

Nielsen pazar günü sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, bu teklife "Hayır, teşekkürler" şeklinde yanıt verdi. Nielsen, Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ın, vatandaşlarına ücretsiz hizmet veren bir sağlık sistemi bulunduğunu kaydederek, bunun bilinçli bir tercih ve Grönland toplumunun temel bir parçası olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda iki ülke arasındaki farka dikkat çeken Nielsen, ABD'de sağlık hizmetinin ücretli olduğunu hatırlattı.

ABD de dahil olmak üzere tüm ülkelerde her daim diyalog ve işbirliğine açık olduklarını kaydeden Nielsen, ABD tarafına, sosyal medya üzerinden neredeyse rastgele ani paylaşımlar yapmak yerine Grönland ile konuşma çağrısında bulundu.

Trump cumartesi günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "hasta insanlara bakması için" Grönland'a "büyük bir hastane gemisi" gönderme konusunda Louisiana Valisi Jeff Landry ile birlikte çalıştıklarını söylemişti.

