Aralarında Greta da var! İsrail'in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu

Aralarında Greta da var! İsrail'in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu
Aralarında Greta da var! İsrail'in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu
Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nun İsrail tarafından alıkonulan 171 aktivisti, bugün Yunanistan ve Slovakya'ya sınır dışı edildi. Sınır dışı edilenler arasında iklim aktivisti Greta Thunberg de yer aldı.

İsrail, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve geçtiğimiz günlerde alıkonulan 171 aktivisti sınır dışı etti. Bugün Yunanistan ve Slovakya'ya gönderilen aktivistler arasında, dünyaca ünlü iklim savunucusu Greta Thunberg de bulunuyor.

ARALARINDA 17 ÜLKE VATANDAŞI VAR

Sınır dışı edilenler arasında Yunanistan, İtalya, Fransa, İsveç, Polonya, Almanya, Norveç, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Litvanya, Lüksemburg, Finlandiya, Danimarka, İsviçre, Sırbistan, ABD ve Avusturya vatandaşlarının yer aldığı açıklandı.

YÜZLERCE AKTİVİST GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bilindiği üzere, birkaç gün önce Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu'nun önü İsrail donanması tarafından uluslararası sularda kesilmiş, teknelere düzenlenen müdahalede yüzlerce aktivist gözaltına alınmıştı. Olay, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve İsrail'e yönelik tepkileri artırmıştı.

