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GreenLens'in üçüncü toplantısında 100 kişiye verilen eğitim değerlendiriliyor

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AA'nın AB destekli GreenLens projesinin üçüncü toplantısı Bükreş'te başladı. Toplantıda toplam 100 medya profesyoneli ve öğrenciye verilen çevre muhabirliği eğitimine ilişkin geri bildirimler paylaşılıyor. Projenin çıktıları ve gelecek faaliyetleri değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA), Avrupa Birliği (AB) destekli çevre ve iklim haberciliği eğitim projesi GreenLens'in (Yeşil Mercek) üçüncü toplantısı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te başladı.

Genç gazetecilerin çevre haberciliği alanındaki kapasitelerini artırmayı ve uluslararası işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen projenin Bükreş'teki Uluslararası Maarif Okulu Kampüsü'nde gerçekleştirilen toplantısına AA AB Proje Yöneticisi Hakan Güvenlioğlu, AA Akademi Müdürü Yardımcısı Mehmet Alaca ile Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi, Jeunesse (Fransa), POLIS Enstitüsü (Kuzey Makedonya) ve EDITURA ERUYSAL SRL (Romanya) temsilcilerinin yanı sıra TİKA Romanya Koordinatörü Salih Yürç ve Türkiye Maarif Vakfı Romanya Koordinatörü Alparslan Ateş de katıldı.

Güvenlioğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, GreenLens projesinin eğitim ayağını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı olarak, çevre haberciliğinin gelişmesine katkı sağlayan böylesine özel ve anlamlı bir projeyi hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirten Güvenlioğlu, proje kapsamında toplam 100 ulusal ve uluslararası medya profesyoneline ve alanında eğitim alan öğrenciye çevre muhabirliği eğitimi verdiklerini anlattı.

Güvenlioğlu, "Çevre sorunlarının her geçen gün daha fazla gündem oluşturduğu bir dönemde, bu alanda uzmanlaşmış, doğru ve nitelikli habercilik yapabilecek medya profesyonellerinin yetişmesinin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. GreenLens'i yalnızca bir eğitim projesi olarak değil, çevre haberciliğinin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde de çevre haberciliği alanında farklı projeler ve eğitim çalışmaları üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Çevre konusunun medya gündeminde daha güçlü ve sürekli bir şekilde yer alması ve toplumda çevre farkındalığının artırılması açısından medyanın çok önemli bir sorumluluğunun bulunduğuna işaret eden Güvenlioğlu, "Anadolu Ajansı olarak, Çevre Hattımız öncülüğünde bu farkındalığı daha da artırmayı, çevre haberciliğinin niteliğini ve kapsamını geliştirmeyi hedefliyoruz. GreenLens projesinin bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Toplantıda, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen GreenLens eğitimine ilişkin geri bildirimler paylaşılırken proje devamlılığı ile ilgili yapılan çalışmalar anlatıldı.

Anadolu Ajansı, medya profesyonelleri ile öğrencilerin iklim krizine ilişkin doğru ve etkili habercilik yapabilmeleri için gerekli becerilerle donatılmasını hedefleyen "GreenLens: Çevre ve İklim Haberciliği Eğitimi" programını Kasım 2024'te başlatmıştı.

AB ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi, Fransa'dan Station de Jeunesse, Kuzey Makedonya'dan Institute Polis, Romanya'dan Editura Eruysal SRL ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ortaklığında, Anadolu Ajansı koordinasyonunda yürütülüyor.

Üç gün sürecek toplantı kapsamında projenin bugüne kadarki ilerleyişi ve çıktıları değerlendirilecek, gelecek faaliyetlere ilişkin yol haritası ele alınacak ve ortaklar arasında deneyim paylaşımının güçlendirilmesi amaçlanacak.

Toplantı boyunca eğitim modülü, e-kitap ve öğrenim yönetim sistemi (LMS) gibi somut çıktılar değerlendirilecek, yaygınlaştırma stratejileri, görünürlük planı ve çevre forumu hazırlıkları görüşülecek.

GreenLens projesi kapsamında dört eğitim tamamlandı ve program 2027 ortasına kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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