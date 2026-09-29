GRECO, üst düzey yürütmede 16 tavsiyeden 14'ünün uygulanmadığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), Türkiye'ye ilişkin Beşinci Değerlendirme Turu Uyum Raporu'nun özetini yayımladı. Raporda, yolsuzluğun önlenmesine yönelik 32 tavsiyeden 4'ünün uygulandığı, 7'sinin kısmen uygulandığı, 21'inin ise uygulanmadığı bildirildi.

Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), Türkiye'nin üst düzey yürütme görevleri ile Emniyet ve Jandarma'da yolsuzluğun önlenmesine yönelik tavsiyelere uyumunu değerlendirdi. Beşinci Değerlendirme Turu Uyum Raporu'nun özetinde, toplam 32 tavsiyeden 4'ünün uygulandığı, 7'sinin kısmen uygulandığı, 21'inin ise uygulanmadığı belirtildi.

ÜST DÜZEY YÜRÜTMEDE 16 TAVSİYEDEN 14'Ü UYGULANMADI

GRECO, üst düzey yürütme görevlerine ilişkin 16 tavsiyenin hiçbirinin tamamen uygulanmadığını bildirdi. Bu alandaki 2 tavsiyenin kısmen uygulandığı, 14 tavsiyenin ise uygulanmadığı kaydedildi. Raporda, üst düzey yürütmeye ilişkin tavsiyelerde "neredeyse hiçbir ilerleme sağlanmadığı" belirtildi.

Raporda, bazı bakanlıkların internet sitelerinde bakan müşavirlerinin isimlerinin yayımlandığı ancak bunun tüm bakanlıkları kapsamadığı ve bilgilerin yeterince kapsamlı olmadığı ifade edildi. Bakan yardımcıları, başdanışmanlar ve danışmanlara iyi yönetişim ve kamu etiği eğitimleri verildiği, ayrıca ulusal yolsuzlukla mücadele stratejisi ve eylem planı taslağı hazırlandığı ancak içeriğinin açıklanmadığı belirtildi.

GRECO, üst düzey görevlere atama öncesinde dürüstlük kontrolleri yapılması, bu kişiler için özel davranış kuralları oluşturulması, lobicilik, çıkar çatışmaları, hediyeler ve görev sonrası kısıtlamalar konusunda daha fazla adım atılması gerektiğini bildirdi. Üst düzey yürütme görevlilerinin mal bildirimlerinin kamuya açık hale getirilmesi ve cezai kovuşturma için öngörülen idari izin sisteminin kaldırılması gerektiği de belirtildi.

EMNİYET VE JANDARMADA 16 TAVSİYEDEN 4'Ü UYGULANDI

Emniyet ve Jandarma'ya ilişkin 16 tavsiyeden 4'ünün uygulandığı, 5'inin kısmen uygulandığı, 7'sinin ise uygulanmadığı bildirildi. GRECO, bu alanda bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Raporda, Emniyet ve Jandarma'da dürüstlük ve tarafsızlığa ilişkin eğitimlerin düzenlendiği, kurumlara yapılan bağışların düzenlemeye tabi tutulduğu ve yayımlandığı, yolsuzluk risk analizinin hazırlanmakta olduğu ve kadın-erkek dengesinin geliştirilmesine yönelik bir politikanın yürürlükte olduğu kaydedildi.

Buna karşılık GRECO, Emniyet ve Jandarma için kuruma özgü etik kurallarının oluşturulması, üst düzey atama ve terfi süreçlerinde şeffaflığın artırılması, bağımsız bir dış şikayet mekanizması kurulması ve ihbarcıların korunmasına yönelik düzenlemeler yapılması gerektiğini bildirdi.

TÜRKİYE'DEN 30 EYLÜL 2027'YE KADAR EK BİLGİ İSTENDİ

GRECO, uygulanması tamamlanmayan tavsiyeler konusunda daha fazla ilerleme gerektiğini belirterek Türkiye'den bu tavsiyelere ilişkin ek bilgileri 30 Eylül 2027'ye kadar sunmasını istedi.

Kaynak: ANKA