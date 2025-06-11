Graz'da Lise Saldırısı Sonrası Ülkede Saygı Duruşu

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Avusturya'nın Graz kentindeki lise saldırısında hayatını kaybedenler için ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşu düzenlendi. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Ülkede 3 gün yas ilan edildi.

Avusturya'nın Graz kentindeki lisede hayatını kaybedenler için saldırının gerçekleştirildiği saatte ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Graz'da dün 10 kişinin hayatını kaybettiği lise saldırısının gerçekleştiği yerel saatle 10.00'da ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Metro, tramvay gibi toplu taşıma araçlarına siyah kurdele takılırken, duraklarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağına ilişkin yazılı ve sesli anonslar gerçekleştirildi.

Saldırının düzenlendiği lise önünde toplanan çok sayıda kişi, okulun önüne mum ve çiçek bıraktı.

Ülke tarihinde bu boyutta bir ilk olan saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için gelen vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Saygı duruşuna, Graz eyalet meclisinden siyasetçiler de katıldı.

Liseye düzenlenen saldırıda 10 kişi ölmüştü

Avusturya'nın Graz kentindeki Dreierschützengasse??????? sokağında bulunan liseye 21 yaşında olduğu belirlenen okulun eski öğrencilerinden biri tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 10 kişi ölmüş, saldırgan da intihar etmişti. Olayda yaralanan 11 kişi de çevredeki hastanelere sevk edilmişti.

Saldırı nedeniyle ülke genelinde 3 gün yas ilan edilirken, resmi binalardaki bayraklar yarıya indirildi.

Ruhsatlı iki silahla saldırıyı gerçekleştiren Avusturyalının, neden bu eylemi yaptığı araştırılıyor.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel
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