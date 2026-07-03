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Grammy ödüllü sanatçı Arooj Aftab AKM'de konser verdi

Grammy ödüllü sanatçı Arooj Aftab AKM'de konser verdi
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Grammy ödüllü Pakistan asıllı sanatçı Arooj Aftab, 33. İstanbul Caz Festivali kapsamında AKM Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluştu. Caz, minimalizm ve Güney Asya müziğini harmanlayan sanatçı, sevilen eserlerini seslendirdi.

Grammy ödüllü Pakistan asıllı sanatçı Arooj Aftab, 33. İstanbul Caz Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Kendine özgü yorumuyla caz, minimalizm, Güney Asya müzik gelenekleri ve avangart pop unsurlarını bir araya getiren sanatçı, festival kapsamında verdiği konserde sevilen eserlerini seslendirdi.

Konserine dinleyicileri selamlayarak başlayan Arooj Aftab, İstanbul'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, İstanbul'un en sevdiği şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

Aftab, konsere gelen izleyicilere, "Bu akşamı birlikte güzel bir ana dönüştürdüğünüz için teşekkür ederim." dedi.

Konserde Aftab'a gitarda Will Graefe, basta Zwelakhe-Duma Bell Le Pere ve davulda Engin Günaydın eşlik etti.

Uncut dergisi tarafından "günümüzde dünyanın en havalı rock yıldızı" olarak nitelendirilen Aftab, kariyerinde önemli çıkış yakaladığı "Vulture Prince" albümünden eserlerin yanı sıra Grammy ödüllü "Mohabbat" ve son albümü "Night Reign"den seçkileri de dinleyicilerin beğenisine sundu.

"Mohabbat" adlı eseriyle Grammy ödülü kazanan sanatçı, bugüne kadar Primavera Sound, Glastonbury Festival ve Coachella Valley Music and Arts Festival gibi uluslararası organizasyonlarda sahne aldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren konser sonunda Aftab, sanatseverlerce uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Özlem Limon
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