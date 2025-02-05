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Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralacağız. 1,8 milyon Filistinli Ürdün, Mısır gibi ülkelere yerleşsin" tehdidine yanıt verdi. Bakan Fidan "Trump'ın Gazze çıkışı kabul edilemez. Filistin meselesi zaten sürgünün ardından başladı. Gazzelileri sürgün teklifi tartışmaya bile açılamaz" dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump skandal ifadeler kullanarak "Gazze Şeridi'nin sahibi olacağız. Gerekirse asker de yollarız. Orayı kalkındıracağız. Binlerce istihdam yaratacak ve tüm Orta Doğu'nun gurur duyacağı bir şey olacak. 1,8 milyon Filistinli Ürdün, Mısır gibi ülkelere yerleşsin" dedi.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Trump'ın Gazze çıkışı dünya kamuoyunda infiale neden olurken Türkiye adına söz konusu tehdide yönelik ilk tepki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi.

"FİLİSTİN MESELESİ ZATEN SÜRGÜNÜN ARDINDAN BAŞLADI"

Katıldığı programda Trump'a yanıt veren Bakan Fidan "Trump'ın Gazze çıkışı kabul edilemez. Filistin meselesi zaten sürgünün ardından başladı. Gazzelileri sürgün teklifi tartışmaya bile açılamaz" ifadelerini kullandı.

"GARANTÖR ÜLKELERİN AĞIRLIK KOYMASI GEREKİR"

Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Ateşkes anlaşmasının uygulamasıyla ilgili, birinci aşama şuan sürüyor. İnsani yardım, çadırların geçişi gibi halkın yaşaması için nitelikli insani yardım malzemelerinin transferinde bir takım problemler var, onları aşmaya çalışıyoruz bölge ülkeleri ile. Netanyahu'nun rehineleri tekrar aldıktan sonra Gazze'de tekrardan savaşı başlatma girişimi olabilir. Garantör ülkelerin ağırlık koyması gerekir.

"TEHCİR MESELESİ KABUL EDEBİLECEĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİL"

Trump'ın Gazze açıklaması kabul edilemez, Filistin meselesi tam da bu nedenden dolayı başladı... Filistin meselesi tam da bu nedenden dolayı başladı. Filistinlilerin sürgün edilerek İsraillilerin getirilmesi ile başlandı. 1967 sınırlarına göre bir Filistin Devleti ile bu sorunun çözüleceğine dair bir görüş var. Trump'ın iki devletli bir çözüm için bir şey söylediğini görmüyoruz. Tehcir meselesi bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bunun tartışmaya açılması bile yanlış. Bu kötü, abesle iştigal bir açıklama.

"GAZZELİLERİ SÜRGÜN TEKLİFİ TARTIŞMAYA BİLE AÇILAMAZ"

Bizim duruşumuz net. Tavır koyarken, senin soykırımına biz elimizden gelen tüm yöntemlerle karşı duruyoruz dedik. Bu uluslararası birçok şeyi de tetikledi. Gazze'deki temel durum; insanların soykırıma tabi tutulması. 1.8 milyon insanın ölümle pençeleşiyor olması. Hem İsrail hem Filistinlilerin güvenlik endişelerini göz önüne alacak çalışmalar gerekiyor. Burada şunu görüyoruz; üzülerek görüyoruz ki dünya orman kanuna doğru gidiyor. Ben yapıyorum çünkü güçlüyüm. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Gazzelileri sürgün teklifi tartışmaya bile açılamaz"

Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıUğur Onur:

Ne yapacaksın,kınayacak mısın kardeşşş!

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Haber YorumlarıJokerAllame:

TRUMP NE DERSE O

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Haber YorumlarıGökhan Memiş:

trump akıllı olsun vallahi kinariz onu haaaaa

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

şaka şaka yav -))

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Haber Yorumlarıufka dair:

şimdi Trump ve Bünyamin düşünsün

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Haber YorumlarıSERVET BİLGİN:

KIRMIZI ÇİZGİMİZ ÇOK AYIIPPPPPPPPPPP.

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Haber YorumlarıUğraş Demiral:

Savaş Savaş geliyorum diyor bağira bağira 3 duya savaşına hazir olun beyler

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Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Eski fotu hakan fidanı da adam yerine koydular iş yapıyormuş gibi gittiği yerde çay kahve baklava dondurma yapıyor :D

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Haber YorumlarıCengiz Karakaş:

kınayalım hemen

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