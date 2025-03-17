Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama
DEM Parti'nin siyasi temasları hız kesmeden devam ediyor. Bugün AK Parti ve MHP ile Meclis'te önemli görüşmeler gerçekleştirecek olan DEM Parti heyetinin, saat 11.00 itibari ile başlayan MHP ziyareti sona erdi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, çok faydalı bir görüşme olduğunu söyledi. DEM Parti heyeti ise Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı yolladı.
Dem Parti heyeti Mhp'yi TBMM'de ziyaret etti. MHP Grup toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Bakan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu katıldı.
GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın veDEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları görüşme sonrası açıklama yaptı
Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hatimoğulları, "Sayın Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı ve gelişen süreçle ilgili bir görüşmemiz gerçekleşti. Detaylı açıklamamızı bugün, gün içinde bütün görüşmelerimizi tamamladıktan sonra paylaşacağız. Bizleri kabul eden MHP heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sayın Devlet Bahçeli sağlık koşulları elverseydi bugün görüşmede olacaktı. Sağlık koşullarından dolayı kendisi yetkilendirdiği heyetle görüştük. Biz kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise görüşmeye ilişkin "Çok faydalı bir görüşme oldu" değerlendirmesini yaptı.
BAHÇELİ MESAJ YAYINLAMIŞTI
MHP lideri Bahçeli, DEM Parti'nin ziyaretinde bulunmayı arzu ettiğini ancak partisini temsilen görevlendirilen arkadaşlarının onun yerini layıkıyla alacaklarına inandığını söylemişti. Bahçeli "Bu vesileyle değerli dava arkadaşlarımı ve DEM Parti heyetini selamlıyor, terörsüz Türkiye seferberliğimiz kutlu olsun diyorum" demişti.
Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'dan oluşan İmralı heyeti, MHP'nin ardından bugün AK Parti'yi de ziyaret edecek.