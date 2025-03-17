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Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama

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DEM Parti'nin siyasi temasları hız kesmeden devam ediyor. Bugün AK Parti ve MHP ile Meclis'te önemli görüşmeler gerçekleştirecek olan DEM Parti heyetinin, saat 11.00 itibari ile başlayan MHP ziyareti sona erdi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, çok faydalı bir görüşme olduğunu söyledi. DEM Parti heyeti ise Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı yolladı.

Dem Parti heyeti Mhp'yi TBMM'de ziyaret etti. MHP Grup toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Bakan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu katıldı.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın veDEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları görüşme sonrası açıklama yaptı

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hatimoğulları, "Sayın Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı ve gelişen süreçle ilgili bir görüşmemiz gerçekleşti. Detaylı açıklamamızı bugün, gün içinde bütün görüşmelerimizi tamamladıktan sonra paylaşacağız. Bizleri kabul eden MHP heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama

Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sayın Devlet Bahçeli sağlık koşulları elverseydi bugün görüşmede olacaktı. Sağlık koşullarından dolayı kendisi yetkilendirdiği heyetle görüştük. Biz kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise görüşmeye ilişkin "Çok faydalı bir görüşme oldu" değerlendirmesini yaptı.

BAHÇELİ MESAJ YAYINLAMIŞTI

MHP lideri Bahçeli, DEM Parti'nin ziyaretinde bulunmayı arzu ettiğini ancak partisini temsilen görevlendirilen arkadaşlarının onun yerini layıkıyla alacaklarına inandığını söylemişti. Bahçeli "Bu vesileyle değerli dava arkadaşlarımı ve DEM Parti heyetini selamlıyor, terörsüz Türkiye seferberliğimiz kutlu olsun diyorum" demişti.

Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'dan oluşan İmralı heyeti, MHP'nin ardından bugün AK Parti'yi de ziyaret edecek.

Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıMurat Vatansever:

Vay be. Böyle dönek bır siyaset. Böyle yönsüz bir siyaset hiç bir ülkede yoktur. Birde bu siyasilerin peşinde koşanlar var. Mhp ile dem yanyana gelecek deselerdi. Kıyamet kopardı. Şimdi neler neler oluyor..

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Haber YorumlarıMGk:

10 tane büyükşehiri DEM sayesin de alan CHP kuzuyu kapan kurt gibi hiç ortada yok

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Haber Yorumlarıtaner ipek:

İşte size milliyetçi hareket, bol demli olsun abi

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Selahattin Demirtaş'a selam gönderenlere, barış olsun kardeşlik olsun ülke feraha ersin diye mesaj gönderenler o dönem hain ilan edildiler. Şimdi kimin ne mal olduğu meydanda özellikle MGK trolü sen de iyi anla ki ey CeHaPe diyerek yıllarca koltukta kalanlar bugün 2 günlük iktidarda kalabilmek için her türlü oyunları planları yapıyorlar halk bunun farkında ama menfaat ve çıkar çeteleri hala destek içerisindeler, bu ihaneti tarih hiçbir zaman unutmayacak çünkü daha önce denenen bu yolda hainler daha da güçlendi.

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Benim anlayamadığım mhp hangi sıfatla bu süreci yönetmeye çalışıyor ana muhalefet olur hükümeti zorlar hadi dersin iktidar olmasada ülkede bir ağırlığı olan bir grup olur hadi dersin tek başına bişeyler yapar hadi dersin akp demekki hala bu iş elimizde patlar diye mhp bu işi başlattı havası veriyorlar patlarsa biz dediydik yapma etme falan dicekler

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Haber YorumlarıMehmet Timur:

Terörist başına önder denmesini hala anlamış değilim... Terör örgütünün önderi olabilir ve teröristler "önderimiz" diyebilir. Ama meşru bir vekil, genel başkan kesinlikle önder diyemez... Ağzından kaçırdığı bu kelime için kılıf aramaya kalkmasınlar...Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Ben de Kürt asıllıyım ve bu yaşananlara gerçekten üzülüyorum. Anayasamızda Kürt, Romen, Alevi, Laz eşittir ve bu vatanın öz be öz evladıdır.

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Haber YorumlarıBud Spencer:

eğer ikili oynamiyorlarsa MHP ve AKP nin yaptığı en iyi icraat olacak bundan sonra doğuya el atıp kardeşlik barış için ne gerekiyorsa polisiyle askeriyle sivil toplum kuruluşları ile butun halkiyla doğueuylabbatısıyla kuzeniyle güneyiyle her kes üstüne düşeni yaparsa ülkenin hem ekonomi hem sosyal kültürüyle hemde ülkenin siyasal yönüyle güçlü bir pozisyona gelecek. özelikle medya yönüyle bu durum üzerinde durulması gereken bir çok önemli bir konu. Eleştirme olabilir her türlü provokasyon olabilir dikkat edilmesi gereken bir konu. Artık 2025 yılını geçtik bazı algıları yenmemiz gerek.

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Abdullah bahçeli

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Haber YorumlarıTurgut Alperen:

Murat Vatansever, Hasan Kastomonulu gibi cahillere kulak vermeyin diyecem ama işleri o, fitne fesat. Şimdiye kadar Chp ile kolkola gezenlere bir tek laf etmeyenler bugün vatansever kesildiler, hepsi hikaye bunlar hiçbir zaman bu ülkenin derdi ile dertlenmediler yalan söylüyorlar. Bu hükümet bugün pkk'ya diz çöktürmüştür onların bu zoruna gidiyor çekemiyorlar. Daha güçlü Türkiye geliyor hazmedemiyorlar.

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Haber YorumlarıArda Yıldız:

herkez hamasi yorum yapıyor. aklınızı başınıza alın arkadaşlar. siyasi menfaatler için terör örgütlerşiyle fingirdeşmeyi Devletin terörü tamamen bitirme girişimleriyle bir tutmayın.Terör bu ülkenin kaderi olmamalı. herşey biter Türkiye Cumhuriyeti Kıyamete kadar var olmaya devam eder.

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