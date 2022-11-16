Gözlemciler: Xi-Biden Görüşmesi Dünya İçin Önemli

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden, Pazartesi günü Endonezya'nın tatil beldesi Bali Adası'nda biraraya geldi.

İki lider, Çin-ABD ilişkileri ve başlıca küresel ve bölgesel sorunlar hakkında stratejik öneme sahip konularda samimi ve derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Bali'deki görüşme, Biden'ın ABD başkanlığını devralmasından bu yana iki devlet başkanı arasındaki ilk yüz yüze görüşme oldu.

Gözlemciler, Çin ve ABD'nin birçok ortak çıkarı paylaştığını ve ilişkilerinin dünya için büyük önem taşıdığını söyledi.

SES 1 (Türkçe): BARIŞ DOSTER, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

"Şimdiye kadar iki lider arasında çevrimiçi ortamda görüşmeler yapıldı, bağlantılar kuruldu ama yüz yüze görüşmeleri ilk kez gerçekleşiyor. O önemli."

SES 2 (İngilizce): MEHMOOD UL HASSAN KHAN, Merkezi İslamabad'da bulunan Güney Asya ve Uluslararası Çalışmaları Merkezi

"Bölgesel ve küresel barış ve istikrar, ekonomik sürdürülebilirlik ve çok kültürlülüğün bölgesel ve küresel düzeyde geliştirilmesi açısından önemi büyüktür. Dolayısıyla barış, işbirliği, karşılıklı güven ve daha iyi siyasi anlayışın üst düzeyde olması, iki ülke arasında daha büyük bir bölgesel, küresel, siyasi ve diplomatik anlayış ve gelişme anlamına geliyor."

SES 3 (İngilizce): LUCİO BLANCO PİTLO, Filipinli düşünce kuruluşu Asya-Pasifik İlerleme Yolları Vakfı'nda araştırma görevlisi

"İki liderin G20 zirvesi sırasında biraraya gelmesi, bu tür bir üst düzey diyalog çok önemlidir, çünkü bu, ilişkilerin havasını belirlemeye ve aynı zamanda dünyaya bir mesaj vermeye yardımcı olacaktır."

SES 4 (İngilizce): ESBON HANSEN OWİLLA, Nairobi Aga Khan Üniversitesi Medya ve İletişim Öğretim Üyesi

"Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında işbirliği olmadan ciddi bir iletişim gerçekleşemez.

Bence Xi Jinping'den gelen, ABD ile Çin'in ikili ticaretlerinde çok daha yakın çalışmasına, Çin ile Amerika'nın dünyanın karşı karşıya olduğu mevcut sorunlarla mücadele konusunda ortak bir anlayışa sahip olmasına ve dünyayı çok daha uyumlu hale getirilmesine ilişkin bu sözler son derece güçlüdür ve önemli bir niyet beyanıdır.

Yani, günün sonunda asıl mesele bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmektir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bali'den bildiriyor. (XHTV)