Gözaltındaki 2 kişi resmen katili korumuş! Jandarma ve polise konuşmayın diye kapı kapı gezmişler

Diyarbakır'da 20 gün önce kaybolan ve dün evinde 2 km uzakta bir dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katilinin kim olduğu sorusu hala yanıt arıyor.

Narin cinayetiyle ilgili soruşturmada anne, baba, ağabeyler ve amcalarının da olduğu 25 kişi gözaltına alınırken, çarpraz sorgular aralıksız devam ediyor.

JANDARMA VE POLİSE BİLGİ VERMEMELERİ İÇİN UYARMIŞ

A Haber canlı yayınında Narin Güran cinayeti ile ilgili detayları anlatan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman çok çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Gözaltına alınan 2 kişinin, köylüleri jandarma ve polislere bilgi vermeme konusunda organize ettiği tespit edildi.

Köylülerin yaşananlarla ilgili sessizliği dikkatlerden kaçmazken katili korumak için köylüleri organize eden bu 2 kişinin kim olduğu ise merak konusu.

CİNAYETTE İLK İTİRAF GELDİ

Narin'in katledilmesiyle ilgili ilk itiraf gözaltına alınan bir zanlıdan geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar (Narin'in amcası) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.

NARİN GÜRAN'IN İLK OTOPSİ SONUÇLARI ÇIKTI

Cinayetle ilgili önemli itiraf sonrasında soruşturma derinleştirildi. Yapılan otopsi işleminde Narin'in bedeninden 91 numune alındığı, çuvalda sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu, kemik parçalarının da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ 7 -10 GÜN İÇERİSİNDE BELİRLENECEK

Narin'in kesin ölüm nedenin ise, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı ile İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın yapacağı detaylı incelemelerin ardından tespit edileceği belirtildi.