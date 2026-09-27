Haberler

Göz tansiyonuyla 8 yıldır mücadele eden Oğuzhan Altay yardım bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göz tansiyonuyla 8 yıldır mücadele eden Oğuzhan Altay yardım bekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da 19 yaşında göz tansiyonu tanısı konulan Oğuzhan Altay, 8 yılda geçirdiği 3 ameliyata rağmen şiddetli ağrılarla mücadele ediyor. Sağ gözünde büyük ölçüde görme kaybı oluşan Altay, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi için yardım istiyor.

ERZURUM'da, 19 yaşında göz tansiyonu tanısı konulan Oğuzhan Altay (28), 8 yılda geçirdiği 3 ameliyata rağmen tekrarlayan göz yaraları ve şiddetli ağrılarla mücadele ediyor. Sağ gözünde büyük ölçüde görme kaybı oluşan Altay, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi için de zorlandığını ifade ederek, "Tek isteğim, gözümdeki acının durması" dedi.

Erzurum'da yaşayan Vesile (54) ve Muzaffer Altay (70) çiftinin 6 çocuğundan 5'incisi olan Oğuzhan'a 19 yaşındayken göz tansiyonu teşhisi kondu. Gözündeki rahatsızlık için 8 yılda 3 kez ameliyat olmasına rağmen ağrıları dinmeyen Altay'ın göz tansiyonu 50'lere yükseldi. Damla tedavisinden de sonuç alamayan Altay'ın gözünde daha önce olmayan 7 derece astigmat gelişti. Sağ gözünün görme yetisi yok olma noktasına gelen Altay, 10 günde bir oluşan yaralarla mücadele ediyor. Gözündeki yara ve ağrıların geçmediğini belirten Altay, doktorların daha ileri merkezlerde tedavi tavsiyesini de maddi imkansızlıklar sebebiyle yerine getiremediğini söylüyor.

Sürekli tekrarlayan göz yaraları nedeniyle günlük yaşamı olumsuz etkilenen Altay, çoğu zaman yalnızca 4 saat uyuyabildiğini söyledi. Altay, "Sabah kalktığımda gözlerim kan çanağı oluyor. Güneş ışığına çıkamıyorum, evin içinde bile şapkayla dolaşıyorum. Bulanık görüyorum. Gözlerimde iltihap da var. Gözlerimi korumak için jel ve otolog serum uyguluyorum ama çare olmuyor. Bütün tedavileri uyguluyorum ama gözüm yine yara oluyor" diye konuştu.

'OTOBÜS KAZASINDA BELİM KIRILDI'

Altay, yaşadıklarını anlatarak, "Çalışamıyorum. Sosyal yaşamım bitti. 8 yıldır dışarı çıkamıyorum. Hiçbir iş yapamıyorum. Arkadaşlarımla da görüşemiyorum. Hayatım hastane yollarında geçiyor. Tedavi için hastaneye gidip gelirken otobüs kazası geçirdim. Belim kırıldı, omurgama platin takıldı" dedi.

Ağrıları nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini belirten Altay, bu süreçte hastaneye kaldırıldığını söyledi. Doktorlarının kendisine hem maddi hem de manevi destek olduğunu ancak durumunun ileri değerlendirme gerektirdiğini ifade eden Altay, Ankara veya İstanbul'daki uzman hekimlere ulaşmak için maddi imkanının bulunmadığını dile getirdi. Babasının maaşıyla tedavi ve yol masraflarını karşılamanın mümkün olmadığını söyleyen Altay, "Tek isteğim görmek değil, gözümdeki acının durması. Allah rızası için duyarlı hocalarımız, büyüklerimiz yardımcı olursa minnettar olurum" dedi.

'NE YAPACAĞIMI BİLEMİYORUM'

Oğuzhan Altay'ın annesi Vesile Altay ise şunları söyledi:

"Oğlumun durumu çok kötü. Kendine zarar verecek diye biz de onunla birlikte uyumuyoruz. Gözleri çok acıyor. Anne olarak çok üzülüyorum, elimden de bir şey gelmiyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ne yapsam çare bulamadım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeniden Refah'ta istifa depremi! Doğan Bekin, 'AK Parti' iddialarına yanıt verdi

Terörsüz Türkiye tartışması istifa getirdi
Edebiyat dünyasında yapay zeka depremi! Ödül yolundaki yazar diskalifiye edildi

Edebiyat dünyasında yapay zeka depremi
Tüm gözler üzerindeydi! Cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti

Tüm gözler üzerindeydi! Cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti
İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı

Apar topar sildiler ama artık çok geçti
DEVA’lı Ekmen’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Mal varlıkları araştırılsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu: Mal varlıkları araştırılsın
Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' oyunu ile KKTC'de sahne aldı

Kim der 84 yaşında! Sahnedeki performansı hayran bıraktı
Almanya’da hapis kararı iddiası: Biran Damla Yılmaz sessizliğini bozdu

Estetik borcu ve hapis iddiasıyla gündeme gelmişti! Sessizliğini bozdu