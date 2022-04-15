Gösteri atlayışında kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü protokolün üzerine indi - Haberler

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Gösteri atlayışında kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü protokolün üzerine indi

Demirören Haber Ajansı - Ufuk Aktuğ - Güncel
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Hatay'da 'Turizm Haftası' kutlamaları kapsamında gösteri atlayışı yapan yamaç paraşütçüsü, kontrolü kaybedince protokolün üzerine doğru iniş yaptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmadı.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 'Turizm Haftası', Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Törene ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile bölge halkı katıldı. Etkinlik kapsamında, Türk Hava Kurumu (THK) flamasını taşıyan yamaç paraşütçüleri gösteri uçuşu yaptı.

KONTROLÜNÜ KAYBEDİNCE PROTOKOLÜN ÜZERİNE İNDİ

Amanos Dağları'ndan havalanan 2 paraşütçü, kentin semalarında bir süre süzüldükten sonra tek tek inişe geçti. İlk inen paraşütçü, inişini başarıyla gerçekleştirdi. 2'nci paraşütçü ise Anıt Alanı girişinden alçalıp hızla süzülmeye başladı. Kontrolünü kaybeden paraşütçü, törendeki protokolün üzerine indi. Kazada yaralanan olmazken, çevredekilerin de yardımıyla paraşüt toparlandı. Tören kaldığı yerden devam etti.

Gösteri atlayışında yamaç paraşütçü protokolün üzerine indi

Gösteri atlayışında yamaç paraşütçü protokolün üzerine indi

Gösteri atlayışında yamaç paraşütçü protokolün üzerine indi

Gösteri atlayışında kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü protokolün üzerine indi

Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Turizm Haftası, İskenderun, Güncel, Haberler

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