Görüntü Malatya'dan! Depremde ağır hasar gören binayı attığı taşla yıktı
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Malatya'da çekildiği öğrenilen bir video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kahramanmaraş merkezli iki depremde büyük hasar gören bina, bir vatandaşın attığı taşla yerle bir oldu.
Malatya'da bir vatandaş, Kahramanmaraş merkezli iki depremde ağır hasar gören Akkent Sitesi'ndeki bir binayı taş atarak yıktı.
CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Vatandaşın yalnızca birkaç taş atmasıyla birlikte koca bina yerle bir oldu. O anlar orada bulunan bir kişi tarafından video kaydına alındı.
KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler kısa sürede gündem oldu.