Gönüllüler, görme engelliler için kitapları "konuşturuyor"

Antalya'da bir araya gelen gönüller, görme engellilerin hayatına dokunmak için oluşturulan ses kayıt stüdyosunda hikaye, roman ve sınav materyalleri gibi birçok kitabı seslendiriyor.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı işbirliğiyle 3 yıl önce Engelsiz Kafe içinde ses kayıt stüdyosu oluşturuldu ve gönüllülerin de desteğiyle "Kitaplar Konuşuyor Projesi" hazırlandı.

Stüdyoda toplanan gönüllüler, diksiyon eğitimlerini tamamladıktan sonra mikrofon başına geçerek görme engelliler için masal, roman ve sınavlara yönelik kitapları seslendirmeye başladı.

Proje kapsamında gönüllüler 3 yılda 200 kitabı seslendirerek, görme engelli bireylerin hizmetine sundu.

İnce tonlu sesler masalları, vurgulu sesler sınav kitaplarını okuyor

Diksiyon eğitmeni ve proje yürütücüsü Beyza Bitirgen, AA muhabirine, görme engellilerin hayatlarına dokunabilmek amacıyla böyle bir projeyi başlattıklarını söyledi.

Kitap ve sınav kaynaklarını seslendirmek isteyen gönüllülere önce diksiyon eğitimi verdiğini, ardından kayıt sürecini yöneterek ses temizliği çalışmaları yaptığını anlatan Bitirgen, "Telaffuzu ve ses rengi uygun olanları seçerek bir ekip oluşturuyoruz. Ardından kitapların türüne göre seslendirme yapıyoruz. İnce tonlu sesleri masal ve romanlar için, daha tok ve vurgulu sesleri ise EKPSS gibi sınav içerikleri için tercih ediyoruz." dedi.

Bitirgen, projenin yalnızca ses kaydıyla sınırlı olmadığını belirterek, asıl amaçlarının görme engelli bireylerle yol arkadaşlığı yapmak, aynı ortamda bulunmak ve ihtiyaçlarına göre içerik üretmek olduğunu kaydetti.

Görme engelli dernekleriyle işbirliği halinde olduklarını belirten Bitirgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçerikleri, görme engellilerin taleplerine göre şekillendiriyoruz. Kayıtları genellikle 15 dakikalık bölümler halinde hazırlıyoruz. EKPSS içeriklerinde önce soruyu okuyoruz, cevaplama için süre tanıyoruz ve ardından doğru cevap ve çözümünü seslendiriyoruz. Projede bire bir destek çalışmalarımız da var. Buraya gelen görme engellilere yüz yüze kitap okuyoruz, çocuklara yönelik masal seslendirmesi yapıyoruz. Böyle bir şeyin içinde yer almak herkesi çok mutlu ediyor çünkü hedeflediğimiz şey çok kıymetli, ne kadar çok erişilebilir olursak, ne kadar çok görme engelli bireye dokunabilirsek bizim için o kadar değerli oluyor."

Gönüllüler ve görme engelliler projeden memnun

Gönüllü seslendirme yapan Feriştah Tuğba Güven, belediyenin diksiyon eğitimi için geldiğini, görme engellilere yönelik seslendirme çalışmasını öğrenince projeye dahil olduğunu söyledi.

Güven, görme engelliler için kimi zaman masal okuduğunu kimi zaman ise memurluk sınavı için EKPSS kitaplarını seslendirdiğini anlatarak, "Gönüllü olarak kitapları, masalları seslendirmek çok güzel bir şey. Görme engelli arkadaşlarımız için faydalı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Görme engelli Ahmet Ocakçı da hem serebral palsili hem de görme engelli olduğunu belirtti.

Eğitmen ve gönüllülerin kendisine yardımcı olduğunu dile getiren Ocakçı, " EKPSS'ye hazırlanıyorum, onlar da bütün gayretleriyle beni sınava hazırlıyor. Gönüllüler bana soruları okuyor, ben de cevapları söylüyorum. Sonra kaç doğru ve yanlış var diye kontrol ediyoruz. Bana yardımcı olan herkese teşekkür ederim." dedi.