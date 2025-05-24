Görme Engelli Eski Milletvekili Ayva, Düzce'de Kan Bağışı Çağrısı Yaptı

Görme Engelli Eski Milletvekili Ayva, Düzce'de Kan Bağışı Çağrısı Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk görme engelli milletvekili Lokman Ayva, 40 yıl sonra yeniden kan bağışı yaptı ve herkesin kan vermesinin önemine dikkat çekti. Düzce'de Kızılay'ın kan bağış otobüsünde bağışta bulunan Ayva, insana sağladığı faydanın önemini vurguladı.

Görme engelli eski Milletvekili Ayva, Düzce'de kan bağışı çağrısı yaptı

DÜZCE - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk görme engelli milletvekili olan AK Parti 22. ve 23. Dönem Milletvekili Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Düzce'de kan bağışında bulunmasının ardından bağış çağrısı yaptı.

Beyazay Genel Başkanı Lokman Ayva, 40 yıl önce ilk kez kan verdiği Düzce'de yeniden kan bağışı yaptı. Büyük cami meydanında Kızılay'ın kan bağış otobüsünde Düzce Kızılay Şube Başkanı Halil Aydın tarafından karşılanan Lokman Ayva, kan bağışı öncesinde Kızılay ekiplerinin sağlığı ile ilgili soruları cevaplandırdı. Ardından Kızılay ekibinin yardımıyla kan bağış otobüsüne binen Lokman Ayva, otobüste görevli doktor tarafından kontrolleri yapılarak kan bağışı yaptı.

"İnsan kendisini çok iyi hissediyor"

Kan bağışı çağrısında bulunan Lokman Ayva, "Buradaki kan verme işlemlerideki kolaylığı çalışan arkadaşların çok güzel kolaylığı ve güler yüzleri ile prosedürleri hızlandırmaları sebebi ile sürekli buraya gelmeye çalışıyorum. Düzce'de insan kendisini çok iyi hissediyor. Çok sağlıklı hissediyorsunuz. Çok sağlıklı hissettiğiniz bir anda da bunun zekatını vermek lazım diyerek kan veriyoruz. Milletimize hizmet etmenin en kolay, en faydalı yolu kan vermek. Çünkü bu insanlık yaşayabilsin ki hayat devam etsin ve mutlu olabilsinler. Ama hayat devam etmezse hiçbir şey olmaz. Bu sebeple ister engelli olun ister engelsiz olun ister fakir olun ister zengin olun kadın erkek fark etmez hepimizin yapabileceği en güzel hizmet herkesin eşit şekilde yapabileceği en güzel işin kan vermek olduğunu düşünüyorum. Kızılay'da da soğuk havalar sebebiyle insanlar kan veremediler. Yaz ayları geliyor sıcak hava sebebiyle de kan veremeyecekler. Allah korusun bir tane kardeşimiz bir tane vatandaşımız kana ihtiyaç duyduğu zaman bundan dolayı ağır bir rahatsızlık geçirirse çok vebal altında kalırız" dedi.

Kızılay Düzce şube başkanı Halil Aydın ise kan bağışı için sürekli Düzce'yi tercih eden Lokman Ayva'ya teşekkür ederek, vatandaşları kan bağışına davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Güncel
Borsada soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında 3 kişi tutuklandı! Elebaşı tanıdık
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Türkiye'nin konuştuğu tekel bayii cinayeti davasında ara karar açıklandı

Türkiye'nin konuştuğu cinayet davasında ara karar açıklandı
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İmamoğlu ile tutuklanan isim cezaevinde evleniyor
Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor

Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beynine pıhtı atınca Danca konuşan adam Türkçe'yi hatırladı! Bakın ilk sözü ne oldu

Beynine pıhtı atınca Danca konuşan adam Türkçe'yi hatırladı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

Yeşilçam oyuncusunun ölümüne tanık oldu! Cinayet anını tek tek anlattı
Maç biter bitmez telefona sarıldı! Fenerbahçeli Alişan'dan Ergin Ataman'a olay tweet

Ergin Ataman bu tweetleri görmesin
Casus kamera ile tüm Türkiye'yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış

Casus kamera ile tüm Türkiye'yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış
Kariyerinin son maçında hiç istemeyeceği bir şey oldu

Kariyerinin son maçında olanlara kendi de inanamdı
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.