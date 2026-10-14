Görme engelli Duygu Murcak, mutlak kulağıyla Harbiye sahnesini hedefliyor

ANKARA'da doğuştan görme engelli mutlak kulağa sahip Duygu Murcak (17), herhangi bir referans ses almadan notaları söyleyebiliyor ve dinlediği melodileri kısa sürede öğrenebiliyor. Piyano çalıp şarkı söyleyen ve liseler arası ses yarışmasında Ankara 2'ncisi olan Murcak, Türk halk müziği alanında konservatuvara hazırlanıyor.

Prematüre olarak dünyaya gelen doğuştan görme engelli Duygu Murcak, 6 yaşında şarkı söylemeye başladı. Mutlak kulağa sahip Murcak, herhangi bir referans ses almadan notaları söyleyebiliyor ve dinlediği melodileri kısa sürede öğrenebiliyor. İlk ve ortaokulda okul korolarına katılan, şu anda Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören Murcak, piyano çalmasının yanı sıra şarkı söylüyor ve özel etkinliklerde tiyatro seslendirmesi yapıyor. Murcak, liseler arası ses yarışmasında da Ankara genelinde 2'nci oldu. Murcak, Türk Halk Müziği alanında konservatuvar eğitimi alıp, Harbiye'de sahne almayı hedefliyor.

'SAATLERCE ÇALIŞIYORUZ'

Duygu Murcak, eğitim alabilmesi için ailesinin Samsun'dan Ankara'ya taşındığını ve müziğin hayatında çok küçük yaşlardan itibaren yer aldığını anlatarak, "Kelimeleri söylemeye başladıktan sonra, şarkı söylemeye başlamışım. İlkokul ve ortaokulda koro faaliyetleri dışında bir faaliyetim yoktu. Lisede genelde daha çok faaliyette yer almaya başladım. Profesyonel eğitimimi hocalarım sayesinde 15 yaşında özel bir kursta almaya başladım. Mutlak kulak yeteneğim sayesinde bir notayı hemen hiç referans almadan söyleyebiliyorum. Melodileri de dinlediğim anda hemen öğreniyorum. Tek başına bu yetmiyor. Egzersiz yapıyoruz ve sesimizi geliştiriyoruz. Saatlerce çalışıyoruz. Ben bu yeteneğin bütün görme engellerde olduğunu sanıyordum ve çok üstünde durmuyordum. Sonra bu yeteneğin az bulunduğunu öğrenince şaşırdım. Örneğin, trafikte korna sesi duyuyorsunuz ama sanki notasını duyuyorsunuz. Derste öğretmenin sana tarih dersi anlatıyor. Onun anlattığı şey sana melodi gibi geliyor. Hep beyninde bir orkestra ve canlı konser var gibi" diye konuştu.

'MÜZİK, BENİM İÇİN NEFES ALMAK GİBİ'

Şarkı söylemenin kendisi için özel anlam taşıdığını belirten Murcak, "Seslendirme konusunda da genelde okul içi deneyimlerim oldu. Beni daha çok müzik heyecanlandırıyor. Çünkü müzik, benim için bambaşka bir şey. İnsan olarak nasıl nefes alıyorsak, müzik de benim için o şekilde. Görme engelli olduğumu gördükçe, 'O başarmış ki bunu ben de başarabilirim' diyorlar. Benim de aslında amacım bir noktada bu. Bir engelliyim, başarıyorum, yapıyorum ve hayallerimi gerçekleştiriyorum. Sadece engelli olan insanlar için değil, engelli olmayan insanlar için de böyle olmalı" ifadelerini kullandı.

'HEDEFLERİM ÇOK BÜYÜK'

Türk Halk Müziği alanında kendisini geliştirmek, konservatuvar eğitimi almak ve ileride sahneye çıkmak istediğini belirten Murcak, "Öncelikle hiçbir şeyden mahrum kalmamayı planlıyorum. Hedeflerim, çok büyük benim. Harbiye sahnesine çıkmayı çok isterim. Büyüdüğümde ilk işim Harbiye'ye çıkıp burada sevdiklerimin en önden bana bakmalarını çok isterim. Çok sevdiğim bir sanatçı Aysel Yakupoğlu'na ve Sezen Aksu'ya vokalist olmayı çok istiyorum. 'Önce küçük şeylerden başla' diyorlar ama benim hedeflerim büyük. Türk Halk Müziği alanında ilerlemek istiyorum. Çünkü türkülerimiz artık eskisi gibi dinlenmiyor. Gençler tarafından unutuluyorlar. Mesela Neşet Ertaş dinleyen bir insanı görünce gençler çok şaşırıyor. Ses sanatçısı Aysel Yakupoğlu'nu ve Ebru Yaşar'ı çok severim. Emel Taşçıoğlu'nu, Belkıs Akkale'yi ve Neşet Ertaş'ı dinlemeyi çok severim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı