Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı

İstanbul'da 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan kongrenin iptali için açılan davada, mahkeme Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti. Kararda, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılması da yer aldı. Böylece mevcutta yürüyen kongre sürecinin tamamen durdurulmasına karar verildi.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası İstanbul İl Başkanlığı için geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirildi. Tekin, görevi kabul edeceğini söyledi.

"CHP'Yİ CHP'LİLER YÖNETECEK"

Barış Yarkadaş'a açıklamalarda bulunan Tekin, "Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP'yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP'li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP'yi CHP'liler yönetecek" dedi.

"TARAFSIZ OLARAK GÖRÜLMÜŞÜZ"

Sözlerinin devamında "Ben ve eski 4 ilçe başkanı göreve getirildik" diyen Çelik, "Benim uğraşım birliği, dirliği tesis etmektir. Delegeyle, kavgayla işim olmaz. Tarafsız olarak görülmüşüz. Bütün çabamız partinin hukukunu ve iç sorunlarını gidermek olacak. Genel Başkanım Özgür Özel ile de, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile de görüşeceğim. Biz sorun çıkarmak için değil, gidermek için geldik" şeklinde konuştu.

CEMAL CANPOLAT'A KARŞI KAZANMIŞTI

8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'ni Özgür Çelik 342 oyla kazandı. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.

Ara kararda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebinin reddine,

08/10/2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin REDDİNE,

İhtiyati Tedbir Ara Kararının taraflara ve geçici kurul olarak atananlara tebliğine,

İhtiyati Tedbir Ara Kararının gereği için İstanbul İl Seçim Kuruluna, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine,

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11/10/2023 tarihli mazbata kararının ve ek listelerin mahkeme kararının eki sayılmasına, dair kararın kabul edilen kısımlarına yönelik HMK 394. Maddesi uyarınca mahkememize itiraz yolu açık, kararın reddedilen kısımlarına yönelik olarak HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi."