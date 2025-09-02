Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı

Güncelleme:
CHP'nin İstanbul Kongresi, açılan dava sonucu mahkeme tarafından iptal edildi. Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alınırken, 196 delege tedbiren uzaklaştırıldı. Kararla birlikte yürüyen kongre süreci de durduruldu. CHP İl Başkanlığına ise Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

İstanbul'da 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan kongrenin iptali için açılan davada, mahkeme Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti. Kararda, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılması da yer aldı. Böylece mevcutta yürüyen kongre sürecinin tamamen durdurulmasına karar verildi.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası İstanbul İl Başkanlığı için geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirildi. Tekin, görevi kabul edeceğini söyledi.

"CHP'Yİ CHP'LİLER YÖNETECEK"

Barış Yarkadaş'a açıklamalarda bulunan Tekin, "Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP'yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP'li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP'yi CHP'liler yönetecek" dedi.

"TARAFSIZ OLARAK GÖRÜLMÜŞÜZ"

Sözlerinin devamında "Ben ve eski 4 ilçe başkanı göreve getirildik" diyen Çelik, "Benim uğraşım birliği, dirliği tesis etmektir. Delegeyle, kavgayla işim olmaz. Tarafsız olarak görülmüşüz. Bütün çabamız partinin hukukunu ve iç sorunlarını gidermek olacak. Genel Başkanım Özgür Özel ile de, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile de görüşeceğim. Biz sorun çıkarmak için değil, gidermek için geldik" şeklinde konuştu.

CEMAL CANPOLAT'A KARŞI KAZANMIŞTI

8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'ni Özgür Çelik 342 oyla kazandı. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.

Ara kararda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebinin reddine,

08/10/2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin REDDİNE,

İhtiyati Tedbir Ara Kararının taraflara ve geçici kurul olarak atananlara tebliğine,

İhtiyati Tedbir Ara Kararının gereği için İstanbul İl Seçim Kuruluna, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine,

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11/10/2023 tarihli mazbata kararının ve ek listelerin mahkeme kararının eki sayılmasına, dair kararın kabul edilen kısımlarına yönelik HMK 394. Maddesi uyarınca mahkememize itiraz yolu açık, kararın reddedilen kısımlarına yönelik olarak HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi."

Olgun Kızıltepe
500

Yorumlar (11)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

kimse bu kararı tanımaz cumhuriyet tarihinde şimdiye kadar böyle alengirli işler olmamıştı her zaman dünyanın her yerinde adaletsizlik ekmeğe simide çaya suya zam olarak yansır

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkartal pençesi:

ne anlatın oğlum sen sen kimsin çapın ne ne biliyorsun da bis boş konusuyorsun cahil

yanıt16
yanıt15
Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Haklısın buzaman kadar bukadar alengirlik yapan bi partide olmamıştı

yanıt8
yanıt8
Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Can Ataklının bi videosu aklıma geldi.Sığırlar açsınlar,dinlesinler.Bu hükümetin gitmesi için,büyük yangınlar,büyük seller,debremler olması lazım diyordu Yorum yapan arkadaşlar iyi okusun.Böyşe bi yorumu yapmak kadar ap.tal olamazsınız.Ya devlet bi yandan yakacak sonraki sene okadar para harcayıp oraları ağaçlandıracak ha.Sizce devletmi yakmıştır yoksa hükümet zor durumda bırakılmak içinmi yakılmıştır Azcık zekanızı çalıştırın.

yanıt6
yanıt2
Haber YorumlarıSefs:

ADALET AKP NİN EMİR ERİ OLMUS DURUMDA...

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAras Aras:

Uyduruk iftiralara boğun eğiyorlar, bu nasıl bi şey

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAras Aras:

CHP hak ediyor, susarsan böyle sıra sanada gelir

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Search & Rescue:

gürsel tekin akepenin nin atanmış adamıdır.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
