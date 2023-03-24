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Görenler gözlerine inanamadı! Binlerce yıldır akan derenin suyu kayaların arasında kayboluyor

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da binlerce yıldır akan derenin suyu deprem ve sel felaketlerinin ardından yerin altına girerek ortadan kayboldu. Daha önce sınırı geçip Suriye akan derenin suyu, oluşan yarıktan toprağa gömüldü. Bölgeye giden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı.

Kahramanmaraş merkezli depremler ve Şanlıurfa ile Adıyaman'da yaşanan sel felaketleri, bölgenin coğrafi yapısını da değiştirdi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Cırcıp Deresi de depremler ve selden etkilendi. Binlerce yıldır akan derenin suyu, depremler ve sel sonrası ortadan kayboldu.

SU KAYALARIN ARASINDA KAYBOLUYOR

İlk defa böyle olduğunu gördüğünü söyleyen İbrahim Geçkil, " Buraya çok gidip gelen biriyim, ilk defa böyle olduğunu gördüm. Derenin suyu yerin altına giriyor. Normalde bildiğim kadarıyla derenin suyu Suriye'ye gidiyordu. Arkamda da görünüyor. Tam olarak nereye gittiğini bilmiyoruz" dedi.

Görenler gözlerine inanamadı! Binlerce yıllık derenin suyu kayaların arasında kayboluyor

SEL İLE BİRLİKTE SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Vatandaş olarak çok tedirgin olduklarını söyleyen Geçkil, "Bu su şehrin altına gidiyor mu, obruklara, toprak kaymasına, çöküntülere neden olur mu? Çünkü az bir su değil. İki haftadır bu su böyle akıyor " diye konuştu.

Görenler gözlerine inanamadı! Binlerce yıllık derenin suyu kayaların arasında kayboluyor

Görenler gözlerine inanamadı! Binlerce yıllık derenin suyu kayaların arasında kayboluyor

Görenler gözlerine inanamadı! Binlerce yıllık derenin suyu kayaların arasında kayboluyor

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Şanlıurfa Adıyaman Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Güray Dilli :

Suyumuz Suriye'ye , onların kaçakları bize. Hey Allah'ım , bu nasıl adalet

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