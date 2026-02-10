Haberler

Nevşehir'de otomobilin büyükelçiliğe ait araca çarpması güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Nevşehir'in Göreme beldesinde bir otomobil, park halindeki Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliğine ait araca çarptı. Sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçarken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Nevşehir'in Göreme beldesinde bir otomobilin, park halindeki Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliğine ait araca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, plaka bilgisi paylaşılmayan Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliğine ait araca, Müze Caddesi'nde park halinde bulunduğu sırada bir otomobil çarptı.

Araçta hasara neden olan sürücü, daha sonra otomobiliyle kaza yerinden kaçtı.

Şikayet üzerine inceleme başlatan jandarma, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek aracın İ.B'ye ait olduğunu belirledi.

Adresinde görüşülen İ.B, aracını kazalı haliyle E.S'ye sattığını belirtti. İ.B. hakkında idari işlem uygulandı.

"Gereği yapıldı" başlığıyla paylaşılan güvenlik kamerası kaydında ise otomobilin park halindeki büyükelçilik aracına çarpması ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Orçin Yıldırım - Güncel
