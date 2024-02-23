Görele'deki köy okulunda kız öğrencilere saç bakım hizmeti

Giresun'un Görele ilçesinde köy okulunda eğitim gören kız öğrencilere saç bakım hizmeti sunuldu.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri usta öğreticisi Yasemin Ekiz, 7 kursiyerle İnanca Köyü İlkokulu'ndaki kız öğrencilere saç kesim ve bakım hizmeti verdiklerini söyledi.

Çocukların mutlu olmasının önemine işaret eden Ekiz, "Biz de çocuklarımızın mutluluğuna mutluluk kattık. Bu etkinliğimizi diğer köy okullarımızda da sürdüreceğiz." dedi.