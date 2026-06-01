Lise öğrencilerinden kırsaldaki yaşlılara sağlık taraması

Giresun'un Görele ilçesinde lise öğrencileri kırsalda yaşayan yaşlılara yönelik sağlık taraması gerçekleştirdi.

Görele Şehit Uğur Hancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" projesi kapsamında ilçeye bağlı Yeğenli köyünde ikamet eden yaşlılara yönelik sağlık taraması yaptı, koruyucu sağlık uygulamaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Okul öğretmenlerinden Sude Naz Çakır, AA muhabirine, sağlık bölümü öğrencilerinin örnek bir projeye imza attıklarını söyledi.

Çakır, köydeki yaşlı insanlara yönelik sağlık taraması gerçekleştiklerini belirterek, "Sağlık alanında eğitim alan öğrencilerimiz, mesleklerinin ne kadar önemli ve dokunaklı olduğunu bir kez daha yaşayarak gördüler. Bu ziyaret sadece sağlık hizmeti sunmakla kalmadı, aynı zamanda okulumuzun sıcaklığını ve buradaki değerleri de onlarla paylaşmamıza vesile oldu. Umarız bu güzel buluşmalar, mesleğe adım atmak isteyen yeni öğrencilerimize ilham kaynağı olur." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz
