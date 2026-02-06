Haberler

Görele'de çocuk bakım odası hizmete açıldı

Giresun'un Görele ilçesinde Hayrullah Koç parkında, anne ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla modern bir çocuk bakım odası açıldı. Açılışta Belediye Başkanı Hasbi Dede, hizmetin hijyenik bir ortam sağladığını belirtti.

Giresun'un Görele ilçesindeki Hayrullah Koç parkında oluşturulan çocuk bakım odası hizmete girdi.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, açılış programında, anne ile çocuklarının ihtiyaçlarını modern ve hijyenik ortamda giderebilmelerini sağlayan bir hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi.

Programa, İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Güncel
