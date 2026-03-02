Haberler

Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'nin yargılamasına 12 Mart'ta başlanılacak

Giresun'da 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklanan ve belediye başkanlığından uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin yargılanmasına 12 Mart'ta başlanacak.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan iddianame, hakimlikçe yapılan incelemeler sonucu kabul edildi.

İddianamede, Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildiği öğrenildi.

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat'ta tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

